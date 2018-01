Nuevo spot de "Movimiento Naranja" ahora en versión karaoke

CIUDAD DE MÉXICO (SUN)

La versión de Yuawi con la canción "Movimiento Naranja" ha explotado las redes sociales y ha tenido un alcance que superó las expectativas del partido Movimiento Ciudadano.



Hoy, a un mes de su publicación, cuenta con más de 21 millones de visitas en su canal de Youtube y próximamente lanzarán una versión remasterizada.



Movimiento Ciudadano presentó al Instituto Nacional Electoral una nueva versión con karaoke para los que todavía no logran aprendérsela.



Se difundirán promocionales de los precandidatos al Senado Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo quienes estarán acompañados del pequeño, que como la versión karaoke, pronto podrán verse en las redes y la televisión.



En el nuevo spot de la tapatía Verónica Delgadillo, ex diputada de su partido, se aprecia sentada en su carro en el asiento del conductor junto a su familia escuchando el tema mientras baila y canta a lado de Yuawi que se ve en la parte trasera del automóvil.



Clemente Orozco, en su versión también acompañado de su familia canta y baila al ritmo de la canción, sólo que en esta ocasión Yuawi sale sentado al lado de los hijos de Orozco en la parte trasera del auto quienes acompañan al niño con sus voces.



Así como versiones oficiales que están a punto de salir, muchos usuarios en redes sociales, sobre todo en Facebook y Youtube, ya han creado sus propios videos con dicha canción. Se pueden encontrar al estilo Terry Crews, los Simpson, hasta Dragon Ball Z, incluso una versión del propio Chucky.



El partido que integra la coalición Por México al Frente fue criticado por algunos ciudadanos e incluso ONG’s manifestaron su desacuerdo por la inclusión de Yuawi en el video. Inclusive, el ex diputado federal, actual precandidato al Senado, Clemente Orozco, publicó en su cuenta el video con una conversación que mantuvo con Yuawi y su padre José López donde agradecían al partido la oportunidad, ya que Yuawi, ex participante de la Academia Kids, quiere mantener viva su carrera como cantante y seguir progresando.