Tiene Marichuy dificultad para recolectar firmas

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

La aspirante a la candidatura independiente para la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, enfrenta dificultades para la recolección de firmas a través de la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE) toda vez que, en ocasiones, no reconoce las credenciales en todos sus datos, además de que en las comunidades donde habría mayor apoyo a "Marichuy", carecen de Internet, indicó José Martínez Cruz integrante de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores.



"Marichuy" es defensora de derechos humanos, originaria de Jalisco. Fue elegida por el Congreso Nacional Indígena como vocera representante indígena para las Elecciones de 2018 por lo cual busca el registro ante el INE como candidata independiente a la Presidencia de la República.



Martínez Cruz, también presidente de Comisión Independiente de Derechos Humanos en el estado y colaborador de "Marichuy" en la recolección de firmas, dijo que en Morelos recaudaron unas 7 mil de las 33 mil firmas que requiere de los morelenses. A nivel nacional lleva más de 200 mil, pero necesita 860 mil firmas antes del 19 de febrero para aparecer en la boleta en el proceso electoral de este año.



Martínez Cruz denunció que las aplicaciones del INE tienen limitaciones, en ocasiones no reconoce las credenciales en todos sus datos, sobre todo aquellos que vencen este año o las "modernas", y agregó que la aplicación da todos los datos pero algunas veces incorrectas y si no hay precisión rechaza las firmas.



Consideró que "Marichuy" tendría mayor apoyo en algunas comunidades indígenas, sin embargo, no hay Internet ni cuentan con teléfonos inteligentes. Martínez Cruz lamentó que algunos candidatos independientes utilizan otros aparatos para promoverse porque, dijo, tienen los recursos pero en el caso de "Marichuy" a pesar de que recorre el País enfrenta una situación difícil.



La aspirante sin partido busca construir una alternativa desde el campo popular para hacer frente a la violencia y despojo de recursos, territorios, derechos laborales y de la propia vida.