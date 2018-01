Avala INE nombre de coalición Todos por México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló por unanimidad el nombre de Todos por México para la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI)I, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza para contender en el proceso electoral 2018.



En menos de 10 minutos y sin debate, en su primera sesión extraordinaria urgente de carácter privado, y tras los argumentos a favor del nuevo nombre esgrimidos por los consejeros Benito Nacif, Adriana Favela Herrera y Beatriz Zavala Pérez se avaló el cambio de denominación.



El anteproyecto que se llevará al pleno del Consejo General para su análisis establece que el pasado 5 de enero fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General la resolución respecto de la solicitud de registro del convenio de la coalición para postular candidatura a Presidente de la República, parcial para registrar 32 fórmulas de candidatos de mayoría al Senado y flexible para presentar 133 fórmulas de candidaturas de mayoría a diputados.



Agrega que en su punto resolutivo segundo se ordenó a dicha coalición para que en un plazo de 10 días, contados a partir de la notificación, modificara y comunicara el nombre que la habría de distinguir ante el electorado. Los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza respondieron el 15 de enero de 2018.



La consejera Adriana Favela Herrera dijo estar de acuerdo con el sentido del proyecto para avalar el nombre de Todos por México pero pidió ampliar la motivación. Comentó que en la resolución anterior el Instituto determinó que no era válido utilizar "Meade ciudadano por México" porque hacía referencia del que ahora es precandidato presidencial.



Agregó que el nombre que ahora se presenta no tiene ningún tipo de elementos que hagan referencia a un nombre o apellido de un precandidato pues la denominación pospuesta es Todos por México con lo que se da cumplimiento a la resolución del 5 de enero pasado.



Subrayó la necesidad de abundar sobre el tema pues la denominación para la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza la distingue de otras coaliciones e hizo notar que en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) razonó, al resolver un juicio, en torno a la similitud entre los nombres la Alianza por el Cambio y la Alianza por México.



Detalló: "Aquí también tenemos que tomar en cuenta que ya tenemos la aprobación de la denominada coalición Por México al Frente y la coalición que ahora nos ocupa es Todos por México, entonces podría luego pensarse que hay algún tipo de identificación entre los nombres”.



"Pero ya la propia Sala ha dicho que el hecho de que se utilicen uno o dos vocablos más o menos similares o idénticos eso no es suficiente para negar el nombre de una coalición porque tenemos que ver las otras palabras que están utilizando en su denominación y también qué significa esa denominación".



Indicó que la forma en que se integren en su conjunto el nombre y los emblemas de los partidos será lo que los distingan a una coalición entre otra ante otra el electorado.



La consejera Zavala apoyó la disertación de Favela en virtud de que, dijo, hay una primera premisa en el proyecto en el sentido de que los elementos de la resolución que rechazó el registro de Meade ciudadano por México ya no se encuentra en Todos por México.



"Pero me parece que el siguiente paso argumentativo, al igual que lo hicimos en la primera ocasión, es que este nombre propuesto resulta acorde con las reglas, los derechos y los principios que regulan y en el aspecto en que se ve la denominación de una coalición", señaló.



El consejero Benito Nacif coincidió tanto en avalar la denominación de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza como en desarrollar una motivación más robusta de esta conclusión a fin de fortalecer el proyecto de resolución.



"Tenemos precedentes que ha sentado la Sala Superior del Tepjf, en particular el SUP-RAP 03999, que creo que nos pueden sector para fortalecer el proyecto en los términos que ha planteado la consejera Favela", puntualizó.