Propone Meade confiscar bienes a corruptos y criminales

CANCÚN, QRoo(SUN)

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, José Antonio Meade, anunció hoy en Cancún que próximamente presentará una iniciativa de reforma para confiscar dinero, propiedades y bienes obtenidos ilícitamente por funcionarios "corruptos" y criminales.



La iniciativa, que espera sea presentada al Congreso de la Unión por los partidos Verde y Nueva Alianza que integran junto con el PRI la alianza "Todos por México", abarcaría todos los activos registrados a nombre de "corruptos" y delincuentes, también de aquellos que no lo estén pero en los que se presuma son propietarios y aparecen a registrados por prestanombres.



"Es una iniciativa de reforma para que los corruptos y los delincuentes no solamente paguen su pena, sino que a través de mecanismos ágiles y eficaces regresen el dinero y los bienes que obtuvieron ilícitamente. Es un nuevo modelo para recuperar todos los activos de los corruptos y los criminales", sostuvo.



El anuncio del precandidato, hecho en el asta bandera de la zona hotelera de Cancún, ocurre justo en la tierra del ex gobernador del PRI Roberto Borge, procesado y en prisión preventiva por su probable responsabilidad en la compra venta de terrenos a precios subvaluados, a través de prestanombres, para beneficiar a familiares, amigos, empresarios y políticos cercanos a su círculo de poder.



Meade Kuribreña dio su discurso lejos de los alcaldes, ex alcaldes, legisladores y ex legisladores locales o federales; apartado de personajes relevantes para el PRI local y de las figuras más controvertidas y polémicas del Instituto político quienes lo esperaban en un hotel de la ciudad junto con la militancia.



En la zona turística, Meade apareció sólo acompañado por el dirigente estatal del PRI, Raymundo King; el integrante del consejo político nacional del tricolor, Joaquín Hendricks, el ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade y varios jóvenes.



Al lugar llegó Pedro Joaquín Delbois, hijo del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, quien busca disputar la presidencia municipal a la panista, Perla Tun.



Ante ese reducido grupo, Meade amplió detalles sobre la iniciativa a proponer, que incluye cárcel con pena máxima ampliada a funcionarios que incurran en actos de corrupción y una certificación patrimonial obligatoria a los funcionarios, que acredite la consistencia lógica entre sus cargos, sus ingresos y la evolución de sus fortunas.



"En conjunto, todo esto implica que las personas acusadas de un acto de corrupción tendrán la obligación de demostrar que su patrimonio es lícito y, en caso contrario, se le confiscarán los bienes de inmediato. Quien no pueda explicar el origen de sus bienes, los perderá en beneficio de las obligaciones del Estado; para ello se facultará a fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extensión de dominio de manera ágil, equilibrada y justa", detalló.



Insistió que con esa herramienta se recuperarán también bienes de cualquier otro delito, ya sea narcotráfico o lavado de dinero.



En torno a la cárcel con pena máxima ampliada, añadió que incluye la inhabilitación del servicio público al igual que el impedimento para participar en procesos de contratación.