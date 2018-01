México no es el País más peligroso: SRE

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

Luego que de nueva cuenta el Presidente Donald Trump advirtiera que México pagará por el muro fronterizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo negó categóricamente y rechazó que el País sea el más peligroso.



"Nuestro País no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México", indicó en un comunicado.



"Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional".



Aunque México tiene un problema significativo de violencia, añadió, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del mundo.



La SRE retomó cifras de la ONU que señala que hay naciones latinoamericanas con tasas de homicidios superiores a las del País, situada en 16.4.



Sobre la violencia generada por el tráfico de drogas, armas y dinero, la dependencia insistió en que es un problema compartido que sólo terminará si se trata la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países.



Detalló que las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y policías, y de miles de estadounidenses.



"México no negociará el Tlcan, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación", reiteró.



Y es que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a México como el país más peligroso del mundo al insistir en la necesidad de un muro en la frontera Sur de EU, por lo que condicionó la construcción del mismo con el cierre de un acuerdo, que podría interpretarse como la renegociación del Tratado.



El mandatario refutó las supuestas afirmaciones de su jefe de Gabinete, John Kelly, sobre que su vecino del Sur no pagaría el muro.



"El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí", tuiteó el mandatario.



RESISTE EL PESO



El peso logró ayer su sexto avance frente al dólar a pesar los amenazantes tuits.



El dólar al menudeo retrocedió 10 centavos frente al peso al cerrar en 18.90 a la venta y en 18.10 a la compra en ventanillas de Citibanamex, valor no observado desde el pasado 4 de diciembre y acumulando una pérdida de 65 centavos en seis días.