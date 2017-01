Gobierno de SLP no comprará vehículos Ford

SAN LUIS POTOSÍ(SUN)

El Gobierno del estado de San Luis Potosí determinó que no comprará vehículos Ford durante 2017, luego de que la compañía automotriz cancelara la construcción de la planta que tenía comprometida en esta entidad.



Ante la determinación del gobernador del Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en el sentido de que en esa entidad dejarán de adquirir vehículos Ford como forma de boicot a la firma estadounidense, el mandatario potosino Juan Manuel Carreras López dijo que no tiene previsto ampliar la flotilla de autos oficiales.



“Se suspenderá la compra de vehículos, salvo para patrullas y el tema de salud, este año no vamos a comprar vehículos”, acotó.



La Ford Motor Company canceló la inversión de mil 600 millones de dólares proyectada para una fábrica de vehículos en el municipio Villa de Reyes, San Luis Potosí, que sería generadora de 2 mil 800 empleos directos y más de 10 mil indirectos.