Duarte atentó contra miles de personas: Javier Bolaños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el panista, Javier Bolaños Aguilar, condenó el atentado contra la salud de miles de personas en que incurrió el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y otros funcionarios, al aplicar miles de quimioterapias falsas y pruebas de VIH inservibles y caducas.



El panista morelense aseguró que suministrar a niños con cáncer agua destilada en vez de quimioterapias reales que les permitieran superar su grave enfermedad, “es algo que no tiene nombre” y exigió “todo el peso de la ley a quien osó engañar, de esta manera tan ofensiva y dolorosa, a decenas de infantes y a sus familias”.



Bolaños Aguilar planteó que una vez que sea aprehendido – “acción que por cierto ya debe ocurrir”, dijo-, el ex gobernador de Veracruz deberá pagar con cárcel el inadecuado uso de dinero público, pero también por la burla y engaño que hizo en perjuicio de infantes con una enfermedad terminal, y de personas que se sometieron a pruebas del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida.



El diputado federal expresó que esta conducta del ahora prófugo de la justicia Javier Duarte, acusado por millonarios desvíos de recursos públicos, deberá ser severa y enérgicamente sancionada por las autoridades de justicia, porque, afirmó, resulta inaceptable que se medre con la salud de sus gobernados.



Comentó que el hecho resulta aún más grave y condenable, cuando se dice que el propio Javier Duarte conocía de las quimioterapias falsas, y aun así mantuvo los contratos con las empresas proveedoras. "¿Qué precio le pusieron a la vida de los niños que sufrían y sufren esa enfermedad? Este acto no tiene nombre", exclamó.



El también presidente de la Cámara de Diputados manifestó que “nadie tiene derecho a poner en riesgo la vida de ninguna persona, y en esa actitud incurrió la pasada administración estatal en Veracruz, de un modo absolutamente irresponsable”.



Consideró que ello deberá ser configurado como un delito grave y sancionarlo con todo el peso de las leyes correspondientes, y demandó a las autoridades de la Secretaría de Salud federal avanzar en las investigaciones que ya inició sobre el caso, y hacer públicos cuanto antes sus resultados.