Vinculan a organización de Emiliano Salinas con grupo que "marca" a mujeres en EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

The New York Times reveló que un grupo secreto de supuesto empoderamiento de mujeres, llamado Nvixm (nexium), es en realidad una organización que las maltrata y "marca".En su versión en español, el diario estadounidense señaló que la organización In Lak’ Ech por la Paz de Emiliano Salinas, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, está inspirada en los lineamientos de Keith Raniere, líder de Nvixm.Hace algunos años, Emiliano Salinas le contó a la periodista mexicana Denise Maerker que su movimiento está inspirado en el filósofo Keith Raniere, quien a su parecer "tiene el mejor entendimiento acerca de la sicodinámica humana y de las estructuras sociales".El hijo del ex presidente Salinas fundó dicho grupo luego del secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí.Según lo que el NYT publica, la organización Nvixm tiene sede en Albany, Nueva York, pero se extiende por Canadá y México y está encabezada por Keith Raniere, de 57 años, a quien acusan de "manipular a los miembros del grupo, tener sexo con ellos y de instar a las mujeres a que realicen dietas de inanición para conseguir el tipo de cuerpo que él aprueba".Para que las mujeres pudieran entrar al grupo se les pedían fotos de ellas desnudas, como una especie de moneda de cambio por si revelaban los secretos de Nvixm. Además, supuestamente se les "marcaba" en la piel, a la altura de la cadera.El NYT entrevistó a varios ex devotos del grupo, entre ellos al cineasta Mark Vicente, quien realizó la cinta "“Encender el corazón” que la organización In Lak’ Ech por la Paz, de Emiliano Salinas, promueve en sus redes sociales.Sin embargo, Vicente asegura que confrontó al líder Raniere y se salió al enterarse del grupo secreto, al igual que varios miembros más.Entre dichos ex miembros se encuentran los testimonios de dos mujeres que fueron obligadas por otro miembro de Nvixm, el doctor Brandon Porter, a ver escenas de extrema violencia para grabar sus reacciones."Tienen que parar a este hombre", señaló una de las mujeres, a quien obligaron a ver escenas en las que supuestamente desmembraban a cuatro mujeres.Tanto Raniere como sus seguidores aseguran que todas las imputaciones buscan destruir a su grupo, pero hasta el momento se desconoce a cuantas mujeres "marcó" y violentó el grupo.