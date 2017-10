Cumplimentan orden con fines de extradición contra Eugenio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República cumplimentó a las 01:30 horas de este miércoles una Orden de Detención Provisional con Fines de Extradición contra Eugenio Javier Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, quien fue detenido hace unas semanas.



Según informó la PGR a través de redes sociales, el ex gobernador es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos.



La orden contra Eugenio Hernández es por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude bancario.



El Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria recibió anoche la notificación de la Procuraduría General de la República (PGR), de que el ex gobernador Eugenio Hernández Flores tiene otra orden de aprehensión con fines de extradición, en este caso girada por un juez federal.