Garantiza Peña Nieto entrega directa de ayuda a damnificados

El presidente Enrique Peña Nieto garantizó que el apoyo y ayuda a los damnificados de Oaxaca y Chiapas, por el sismo del pasado 7 de septiembre, se entregará de manera directa a quienes verdaderamente lo necesitan y que nadie lucrará con la tragedia.



Durante la visita que hizo al Centro de Acopio del DIF nacional ubicado en el Campo Marte, acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, el mandatario expresó:



"En algunas partes se han dejado sentir y escuchar, donde se quiere discriminar, donde que algunos quieren tomar o quieren lucrar con esta tragedia en términos políticos, y eso no lo vamos a permitir.



El gobierno federal, el gobierno de la República no permitirá que se lucre con esa condición de emergencia".



Explicó que su gobierno ha dispuesto de un operativo logístico en el que participan el Ejército y la Marina para asegurar que todas las despensas que se están armando sean entregadas a los verdaderos damnificados.



El presidente Peña Nieto aseguró que según cifras preliminares, el pasado sismo afectó a dos millones de personas, pero fueron unas 300 mil las más afectadas porque perdieron sus hogares y no tienen dónde vivir.



Aseguró que en breve dará a conocer la cifra exacta del censo de damnificados, labor donde participan 24 mil servidores públicos de todas las dependencias incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.