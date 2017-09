Niños afectados por sismo, no perderán año escolar, afirma Nuño

(SUN)

Los niños de las comunidades afectadas por las inundaciones y el terremoto del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca no perderán el año escolar, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.



En conferencia de prensa, el funcionario dijo que no se perderá el año escolar en las comunidades afectadas, y estimó que son 200 mil los niños que no han regresado a clases por las condiciones de sus planteles.



Señaló que en la reconstrucción de escuelas en Chiapas y Oaxaca no habrá espacio para que se lucre políticamente, y a quien lo pretenda le irá muy mal, señaló.



Comentó que los órganos de fiscalización del Estado y las comunidades escolares vigilarán la aplicación clara y transparente de los recursos, insistió en que está garantizado el financiamiento para rehabilitar escuelas, que podría alcanzar los dos mil millones de pesos aseguró.



Tras el sismo, dos mil 678 escuelas resultaron con algún tipo de afectación: mil 72 en Oaxaca y mil 606 en Chiapas; de las cuales 262 tuvieron daños graves, 86 en Chiapas y 176 en Oaxaca, por lo que su rehabilitación o reconstrucción podría tardar hasta ocho meses. Con daños medios hay mil 445, y con afectaciones menores, 927.



A través de las aseguradoras se tendrán mil 800 millones de pesos para realizar la reserva de los planteles, adicional hay un fondo de 70 millones para reparaciones menores, y unos 200 millones de pesos que serían del Fondo de Desastres Naturales.