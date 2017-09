Luis Videgaray llevará posición de México a la ONU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la cancillería, Luis Videgaray Caso, participará esta semana en la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a realizarse en Nueva York, donde firmará el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, además fijará un posicionamiento en temas de interés global, regional, económicos y de asuntos migratorios.



De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la agenda de trabajo de Videgaray incluye su participación en actividades en el marco de la Asamblea General.



De este modo, tendrá una intervención en el plenario de Alto Nivel de la ONU, en la que compartirá la posición de México en los principales temas de política exterior y refrendará el compromiso de nuestro País con el multilateralismo y con los temas globales de mayor impacto para la paz y el desarrollo sustentable.



"Firmará, en representación de México, el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, aprobado el pasado 7 de julio por la Conferencia de las Naciones Unidas, y que tiene como propósito lograr la prohibición y eliminación de este tipo de armamento.



Asimismo, participará en la novena reunión ministerial de la Iniciativa de No Proliferación y Desarme (NPDI), convocada por Alemania y Japón", indicó la SRE en un comunicado.



El titular de la SRE también representará a México en la Cumbre de Amigos del Pacto Mundial para el Medio Ambiente, convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



De igual manera, presidirá una reunión convocada por México durante la cual se dialogará sobre el potencial de las tecnologías exponenciales, la innovación y la automatización como palancas para acelerar un desarrollo más armónico e incluyente.



"Asimismo, participará en la segunda reunión del grupo de países que en Lima adoptaron una declaración sobre la situación en Venezuela, para dar seguimiento a los acontecimientos más recientes en ese país, y asistirá a la décima Reunión Ministerial de MIKTA, con sus homólogos de Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia.



"Cabe destacar que durante esta semana, el Secretario de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones bilaterales con Cancilleres de países de diferentes regiones para dialogar sobre temas comunes y reforzar la posición de México como un actor responsable en el escenario internacional. Asimismo, sostendrá un encuentro con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres", detalló la Cancillería.



Videgaray Caso aprovechará la semana para reunirse con representantes del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés), así como del Congreso Judío Mundial (WJC, en inglés), con quienes dialogará, entre otros, sobre temas internacionales y sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.



Será conferencista principal en el Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y en el Council on Foreign Relations, eventos durante los cuales dialogará con miembros de ambos consejos sobre México, política exterior y temas de actualidad.



Entre las firmas, suscribirá un Memorándum de Entendimiento con la Organización Anti-Defamation League, en materia de asistencia a nacionales mexicanos víctimas de discriminación, difamación, intolerancia y crímenes de odio.



Y aprovechará para continuar el diálogo con sus homólogos de la región iberoamericana y avanzar en los preparativos de la XXVI Cumbre Iberoamericana que se realizará en Guatemala.



En esta ocasión, la Asamblea General de la ONU tenderá como tema principal es "En busca de la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible".