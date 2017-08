Ordena Graco revisar todos los puentes vehiculares en Morelos

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

Voy a revisar con la empresa que construye la autopista Siglo XXI, que se cumplan bien los compromisos con los ejidos de #Morelos. pic.twitter.com/cGDBcnudpN — Graco Ramírez (@gracoramirez) 18 de agosto de 2017

La Secretaría de Obras Públicas fue instruida por el gobernador Graco Ramírez para revisar todos los puentes vehiculares ante el incremento del flujo de vehículos pesados por caminos locales por el cierre parcial del Paso Exprés.El gobernador se reunió con comisariados ejidales de Tlaltizapán y le expresaron su preocupación por esta problemática, por lo que el mandatario informó que un equipo de ingenieros inició la revisión estructural de los puentes vehiculares, a fin de garantizar la seguridad de la población."Ahorita está llegando allá la arquitecta Patricia Izquierdo con una brigada de ingenieros para empezar a revisar los puentes porque estamos preocupados... Ahorita van a hacer una inspección de todos los puentes, por lo que les pido se contacten con ella de inmediato", indicó.El gobernador Graco Ramírez sostuvo un diálogo abierto con 28 presidentes de comisariados ejidales y bienes comunales de Cuautla, Yautepec y Tlaltizapán, que le expresaron su preocupación por el futuro de las acciones, programas e inversión para el campo morelense y sus comunidades después de que concluya su administración."Usted está haciendo historia, usted ha dejado huella en todo el estado" con obras y vías de comunicación que favorecen el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades rurales y “queremos que este esfuerzo continúe más allá de su gobierno”, indicaron.Los dirigentes campesinos hicieron –de manera directa- una serie de peticiones al Gobernador en materia de infraestructura carretera e hidráulica, así como denuncias por invasión de tierras e incumplimiento de obras por parte de empresas del sector privado.El gobernador Graco Ramírez anunció que el próximo lunes la Subsecretaría de Gobierno sostendrá una reunión de trabajo con la empresa concesionaria de la Autopista Siglo XXI, por lo que pidió los representantes comunales y ejidales estar presentes para atender los compromisos de obra social que no se han cumplido.Reiteró su decisión de no aceptar la Autopista Siglo XXI en tanto la Concesionaria no haya cumplido con la rehabilitación y construcción de caminos de saca en tierras afectadas por el trazo de la vía; entubamiento y encasquillamiento de canales de riego y otras obras.También ordenó al director de la Central de Maquinaria, Fernando Bustamante, programar la rehabilitación de todos los caminos de saca afectados por las lluvias y el desazolve de presas, jagüeyes, bordos y canales para garantizar la suficiencia de agua a las tierras de cultivo.Hasta el momento al momento se ha rehabilitado 1,000 kilómetros de caminos de saca.Anunció que ha iniciado la elaboración del Plan Carretero 2018 y de Modernización de la Infraestructura Hidráulica para el sector campesino, porque “le vamos a dar un último jalón” para sacar el mayor número de obras antes de que concluya su administración.El gobernador Graco Ramírez reiteró que al cierre de 2017 la inversión total en el campo morelense ascenderá a 13,321 millones de pesos, lo que implica un "jalón" de más de 2,000 millones por año, cuando en la administración anterior era de 900 millones.