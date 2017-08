Ruiz Esparza "construye una cortina de humo" en socavón: Graco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, aseguró que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, "construye una cortina de humo para evadir su propia responsabilidad" por el socavón que se registró en el Paso Exprés de Cuernavaca en julio.



Ayer jueves, la SCT responsabilizó al gobierno de Morelos por no haber tomado las medidas necesarias para evitar los riesgos que provocaron el socavón.



En un informe de 21 cuartillas enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las causas que provocaron el hundimiento de la carretera, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, señala que la dependencia a su cargo "no fue requerida o informada en tiempo y forma respecto a los riesgos a los que se encontraba expuesta la población".



Ante ello, el gobernador de Morelos aseguró que "el socavón no hubiera ocurrido si se hubiera atenido el cambiar el tubo o hacer un drenaje suficientemente amplio".



Entrevistado en Radio Fórmula, Ramírez insistió en que Ruiz Esparza "quiere llegar al Senado diciendo "todos son culpables menos yo. El señor fue el que hizo la obra, no yo".