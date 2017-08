Duarte inicia huelga de hambre por procesos en su contra en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, inició una huelga de hambre a las 21:30 horas del jueves en protesta para expresar su desacuerdo respecto a cómo se llevan a cabo los procesos en su contra en su estado.



En un comunicado, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, confirmó que el ex mandatario, quien se encuentra en el Reclusorio Norte bajo proceso, "inició formalmente una huelga de hambre en protesta por la forma en que se llevan los procesos en su contra en la ciudad de Veracruz".



Se dio a conocer que un juez penal de Veracruz tiene abiertas dos causas penales en contra de Duarte de Ochoa, se trata de los expedientes número 38/2017 y 56/2017, por los que la administración local solicitó su extradición para acumularse a la petición emitida por el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR). El juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, emitió dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, que no merecen prisión preventiva de oficio porque no son considerados delitos graves.



El pasado 17 de julio, día en que el ex mandatario llegó a la Ciudad de México luego de ser extraditado por autoridades de Guatemala, solicitó un amparo contra esas órdenes y en el expediente número 614/2017, la juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, suspendió en definitiva las órdenes, sin que ello implique su liberación.



El juez que conoce de las causas penales deberá informar a la juez Robledo la fecha y hora de la audiencia inicial y de vinculación a proceso, que se deberá realizar mediante videoconferencia desde el Reclusorio Norte.



Debido a que las órdenes de aprehensión no pueden ser ejecutadas por la suspensión definitiva concedida por la juez de amparo, la diligencia no puede ser realizada.



El equipo de defensa, encabezado por Marco Antonio del Toro, ha subrayado que recurrirá "los efectos de la suspensión definitiva concedida al ex mandatario bajo el argumento de que el proceso penal en Veracruz también debe quedar suspendido hasta que se resuelva el juicio de amparo en el fondo".



La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX destacó que está pendiente del estado físico de Duarte. Se informó que el ex gobernador tiene que ingerir cuatro medicamentos distintos para tratar su depresión, ansiedad, hipertensión arterial sistémica e hígado graso. En la primera valoración médica, que se le hizo en el Reclusorio Norte, el doctor anotó en su reporte que el veracruzano toma pastillas desde hace tres años para controlar la depresión e ingiere gotas desde hace cuatro años para atacar la ansiedad.