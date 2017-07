Suspensión provisional a Borge no frena extradición: Fiscal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, señaló que la suspensión provisional que le fue otorgada al ex gobernador Roberto Borge Angulo, no detiene el proceso de extradición que se le solicitó a la Procuraduría General de la República.



En entrevista precisó, que la PGR cuenta con 60 días para solicitar al gobierno de Panamá, la extradición del ex mandatario, por lo que ésta podría darse hasta agosto.



“El otorgamiento de una suspensión provisional no significa que le hayan otorgado un amparo, ni siquiera la definitiva, la resolución del amparo, eso, se programa en lo que llamamos la audiencia constitucional.



Nosotros hemos en su momento cumplido cabalmente ante las autoridades federales, donde están corriendo los 60 días de la extradición federal. Hemos acudido directamente ante las instancias federales para completar todas y cada una de nuestras propias carpetas”, detalló.



Pech Cen sostuvo que hasta ahora los requerimientos han sido satisfechos ante la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR, quien junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tendrá que hacer la solicitud pertinente para autorizar o no el traslado.



“La extradición puede ser voluntaria, donde uno acepta la extradición, pero también la ley nos marca, con base en los convenios internacionales en materia de extradición, todos y cada uno de los requisitos que se tienen que satisfacer para los casos de asuntos de orden criminal, como en este momento el estado de Quintana Roo tiene”, agregó.



Tras participar en una reunión de trabajo en la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, el fiscal aseguró que hay los elementos sólidos para hacer válida la orden de aprehensión, ya que se le atañe el delito de delincuencia organizada.



“Esperamos conforme a los tiempos que posiblemente entre diciembre-enero, máximo febrero, estaríamos terminado este proceso de extradición contra el señor Roberto Borge”, externó.