Derrame en toma clandestina afecta cultivos en Querétaro

QUERÉTARO(SUN)

Alrededor de 500 metros cuadrados de tierra de cultivo fueron afectados por un derrame de diesel originado por una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de Santa Matilde. La fuga alcanzó una altura superior a 50 metros, que se esparció en tierras del sembradío.



La toma fue ubicada en una parcela, aproximadamente a un kilómetro de distancia de la comunidad, por lo que no hubo necesidad de desalojar a las personas de sus viviendas; sin embargo, generó una nube de vapores que alcanzó un radio de un kilómetro.



La emergencia fue atendida por la policía del municipio, Protección Civil de San Juan del Río y bomberos, además de soldados. Los elementos trabajaron para controlar la fuga, en tanto que miembros de Seguridad Física de Pemex llegaron al lugar casi tres horas después del reporte.



Apenas el miércoles pasado, las corporaciones de emergencia atendieron otra fuga en ductos de Pemex, también derivada del robo de hidrocarburos; sin embargo, en aquella ocasión se tuvo que hacer la evacuación de 500 personas de las colonias Los Rocíos, Las Torres, Aquiles Serdán, El Colibrí y Villas del puente, al Oriente de la ciudad.



De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del municipio, Arturo Calvario Ramírez, el reporte de la fuga de diesel se recibió a las 05:50 horas y estuvo fuera de control hasta que llegaron los elementos de Seguridad Física de Pemex.



Mencionó que en esta comunidad se han detectado tomas clandestinas de manera recurrente.



Refirió el caso ocurrido en febrero pasado cuando se generó un incendio en un vehículo que cargaba contenedores con combustible presuntamente sustraído de manera ilegal; en ese momento, la unidad fue consumida por el fuego.



Dijo que en el caso de la toma de este lunes se trata de un lugar donde no se habían detectado situaciones similares. Agregó que en esta ocasión no hubo personas o vehículos detenidos.



Destacó que Santa Matilde es uno de los puntos rojos en el robo de hidrocarburos, junto con las comunidades de Cazadero, Senegal de las Palomas y Los Rocíos.



Empresa debe asumir responsabilidad. El funcionario insistió en que debe ser Pemex quien deberá asumir la responsabilidad para disminuir el robo de hidrocarburos en San Juan del Río, junto con las autoridades federales.



El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC), Fernando Zamorano Estrella, precisó que el daño por el derrame alcanzó una superficie cercana a media hectárea; sin embargo, la afectación también deberá cuantificarse respecto a los sembradíos, dado que la zona se encontraba en proceso de cosecha.



Indicó que personal de Pemex cerró una de las válvulas para evitar que continuara la fuga del hidrocarburo y que Seguridad Física tardó casi tres horas en llegar.



“Con esta tardanza aumenta el riesgo hacia la población civil, puesto que el producto se siga derramando y no hay una respuesta especializada para atender sus ductos. Las corporaciones de emergencia realizan labores preventivas durante la fuga, pero quien debe atender estas contingencias de manera inmediata por el riesgo a la población es personal de Pemex”, agregó.