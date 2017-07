Duarte ya duerme en una celda mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue extraditado a México y en su primera audiencia un juez federal le dictó prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Durante su primera comparecencia en México, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno, dictó prisión preventiva de oficio por delincuencia organizada, delito grave en el nuevo sistema y la prisión preventiva justificada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El juez consideró que existe un riesgo de que se evada de la justicia y concedió a la defensa las 144 horas de ampliación del término constitucional para determinar si se le vincula o no a proceso, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte hasta el próximo sábado, en que continuará la audiencia.



Ahí se espera que Alfonso Ortega López, ex abogado del ex gobernador y a quien la PGR señaló como el principal prestanombres de Duarte, se presente para ser interrogado por la defensa del veracruzano.