Detención de ex fiscal es importante para esclarecer desapariciones, dice Yunes

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La policía mexicana arrestó a un ex procurador estatal en el caso de la desaparición forzada de más de una decena de personas.



El arresto de Luis Ángel Bravo, ex procurador General de Justicia del estado de Veracruz, es el más reciente en una serie de arrestos de altos funcionarios bajo el mandato de Javier Duarte, quien fue gobernador del estado de 2010 a 2016 y está encarcelado por cargos de corrupción.



Bravo ayudó a encubrir y esconder los cuerpos de alrededor de una decena de personas, informó el lunes Miguel Ángel Yunes, actual gobernador de Veracruz y calificó el hecho de “una historia de terror”.



En conferencia de prensa, el mandatario estatal anunció que los cinco millones de pesos que se habían ofrecido de recompensa por el ex funcionario se destinarán a la a la Comisión Local de Búsqueda de Desaparecidos.



“La detención del ex Fiscal es un paso relevante para llegar al conocimiento profundo de uno de los temas que más agravia a los veracruzanos ... Hoy reitero mi compromiso: Ni perdón, ni olvido, ni impunidad, en ningún caso, particularmente en el de los desaparecidos”, expresó.



En febrero, se presentaron cargos a 19 policías retirados o en servicio y a funcionarios que supuestamente secuestraron y mataron a 15 civiles inocentes.