No se puede probar que el Programa de Adultos Mayores de López Obrador es el mejor "de los últimos tiempos"

Andrés Manuel López Obrador aseguró en el tercer debate de este 12 de junio que el Programa de Adultos Mayores que implementó cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha sido el mejor programa social de los últimos tiempos.



“Tengo el orgullo de haber iniciado el programa mejor evaluado, que es el de apoyo a los adultos mayores, que salió de esta cabeza y este corazón. El mejor programa social de los últimos tiempos”, dijo.



En realidad, no existe una evaluación que lo confirme ni un ranking de programas sociales que lo califique así. Sólo hay un análisis que concluye que tiene mejor cobertura que los programas federales dedicados al mismo grupo de población.



La afirmación de López Obrador no se puede probar.



Alejandro González Arreola, presidente del Consejo Directivo de la organización Gestión Social y Cooperación (GESOC), que elabora el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, asegura que no hay forma de verificar esta información, ya que no hay instituciones que produzcan evaluaciones de manera sistemática.



González Arreola asegura que sí hay aspectos para reconocer del programa diseñado por el candidato presidencial, y es que fue el primero que se hizo cargo de lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera el principal rezago social que existe en el país: la seguridad social. Además, luego de su implementación en el Distrito Federal, se implementó a nivel federal y en otros estados de la república.



Pero nada más.



Rosa Icela Rodríguez, exdirectora del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores y actual representante de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito IV de San Luis Potosí, explica que las características que tiene este programa para darle una buena evaluación son: que es progresivo, porque el monto de la pensión incrementa en el mismo sentido del salario mínimo; que es universal, porque sólo se necesita acreditar que el lugar donde viven es la Ciudad de México y la edad. Además de que se hizo ley, lo que lo hace obligatorio para el gobierno de la capital.



A nivel internacional se han analizado los programas para esta población, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó en 2010 un comparativo de los programas para adultos mayores en México, y concluye que frente a los programas sociales federales de “Oportunidades” y “70 y más”, el de López Obrador es el que presentó los niveles más altos de cobertura para programas de adulto mayor.



En el análisis se detalla que “el Distrito Federal presenta los niveles más altos de cobertura” para los “programas de adulto mayor”.



Sin embargo, el análisis solo hace una comparación de los programas de pensiones para adultos mayores y no del universo de programas sociales que se han implementado “en los últimos tiempos”.