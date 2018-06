EstoSíPasó: El Frente Nacional por la Familia presume que cuenta con el apoyo de Meade y Anaya

(GH)

El Frente Nacional por la Familia (FNF) publicó fotografías reales en las que aparecen los aspirantes a la presidencia José Antonio Meade y Ricardo Anaya, por separado, portando pulseras para presumir su apoyo a la agenda conservadora de la organización.En la fotografía de José Antonio Meade, el candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México aparece dándole la mano a Rodrigo Iván Cortés, director del área internacional del Frente Nacional por la Familia, mientras que el candidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, también aparece con la pulsera a lado de Arturo López de Lara, candidato a la presidencia municipal de Zacatecas.Las imágenes fueron publicadas en la página de Facebook del Frente Nacional por la Familia Aguascalientes el 10 de junio pasado.Carlos García Villanueva, coordinador del Frente Nacional en Aguascalientes, declaró a Verificado 2018 que las fotos de ambos candidatos son fidedignas. “El viernes pasado, es decir el pasado 8 de junio, José Antonio Meade se reunió en la Ciudad de México con representantes del Frente, en los próximos días se confirmará la cita con el candidato Anaya, quien también nos consta que usó la semana pasada la pulsera de nuestra organización”.Esa cita no aparece en la agenda de Meade, quien ese día se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la CDMX para hablar sobre las propuestas de su gobierno. Pero en marzo de este año sí tuvo un encuentro con el Frente Nacional por la Familia, quien le presentó su plataforma de “vida, familia, justicia y desarrollo”.En el caso de Ricardo Anaya no se ha dado una reunión, pero los dirigentes del Frente Nacional por la Familia aseguran que cuentan con su apoyo.Verificado 2018 buscó al equipo del candidato para confirmar si apoya la agenda de la organización; no negaron la fotografía, pero prefirieron no hacer comentarios.En un video publicado en la página de Facebook Frente Nacional X La Familia, el presidente de esta organización, Rodrigo Iván Cortés destacó que “a nivel presidencial hemos logrado que se pongan la pulsera por la vida, la familia y las libertades fundamentales, dos aspirantes presidenciales: Ricardo Anaya quien lo hizo en Zacatecas y José Antonio Meade en la Ciudad de México”.Además, Cortés mencionó que el uso de la pulsera lo han retomado candidatos a gobernadores, diputados federales, senadores y presidentes municipales en 17 estados de la República.Con base en lo mencionado en el video, el candidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato, Diego Sinhué, y los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro y Miguel Ángel Martínez, del PRI y el PAN respectivamente, también han reafirmado su compromiso con la organización mediante el uso pulsera.De acuerdo con su página de internet, “el Frente Nacional por la Familia está conformado por padres de familia y más de mil instituciones de la sociedad civil que promueven y defienden el matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, la familia natural y se oponen a la legalización del aborto”.Además, el mismo portal señala que nacen en respuesta al paquete de iniciativas en contra del matrimonio y la familia natural, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo de 2016.Con base en una publicación de Facebook, el uso de la pulsera “es un gesto sencillo, ya que representa un compromiso real con la verdad, con la familia, la vida y con la libertad ya que la solución de fondo a los problemas es defender y promover a la familia. Es la fuente de amor, de solidaridad, de calidez, de educación”.La solicitud de apoyar mediante la pulsera se extiende a los candidatos a regidor, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, y a presidente de la República.