Marina suspende a elementos por desapariciones en Tamaulipas

(El Universal)

Los marinos que pudieron haber participado en actos violentos y desapariciones en el estado de Tamaulipas fueron suspendidos o apartados de sus labores temporalmente, de manera que no puedan interferir en la investigación del caso, informó la Secretaría de Marina.



La dependencia indicó que de esa manera, entre otras disposiciones, acató las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con casos de atropellos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.



El 1 de juno de 2018 fue concentrado en la Ciudad de México el personal que se encontraba en las bases de operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, agregó la Semar.



La Secretaría de Marina-Armada de México inició una investigación contra el personal que se encontraba en las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León por la ola de desapariciones denunciadas en la región.



La dependencia informó que la investigación, iniciada por el Órgano Interno de Control, forma parte de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 30 de mayo entre las que se incluye garantizar que el personal adscrito a las bases de Tamaulipas y Nuevo León no participen en las labores de búsqueda e investigación que realizan las autoridades.



Ello, ante los indicios denunciados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein sobre la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los civiles, entre los que se cuentan menores de edad.



“Se garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos sean suspendidos o apartados temporalmente de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos y la búsqueda de las personas desaparecidas o que pudieran poner en riesgo a las familias de las víctimas, testigos o defensores de las víctimas”, informó la Semar.



Sin embargo, el personal adscrito a Nuevo León y Tamaulipas no fue suspendido sino “concentrado” en la Ciudad de México desde el pasado 1 de junio para permanecer disponible ante las autoridades que, en su caso, los requieran mientras se realiza el deslinde de responsabilidades.



“Se ordenó que se diera vista por los hechos materia de cada caso, tanto al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, quien será la autoridad al interior que dará inicio a los procedimientos administrativos de investigación correspondientes, asimismo a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la Procuraduría General de la República se le hizo patente la plena disposición de esta Institución para colaborar de manera amplia en las diligencias y requerimientos de información que se desprendan, para la investigación de los hechos que nos ocupan”, señaló.



Aunque la Semar no tiene facultades para ello, elementos capacitados en materia de derechos humanos participan en la búsqueda de los desaparecidos con la participación de los familiares de los mismos, además de que autorizó el ingreso de personal de la CNDH y de la Procuraduría General de la República a las Bases de Operaciones de Tamaulipas y Nuevo León para que realicen las inspecciones correspondientes.



Ordenó también al personal naval abstenerse de violar los derechos humanos y cumplir irrestrictamente las medidas cautelares dictadas por la CNDH.