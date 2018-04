EZLN dice que los poderes económicos no permitirán el triunfo de AMLO

(El Universal)

El capitalismo “que va por todo y por todos” no permitirá el triunfo de gobiernos como el que pretende encabezar Andrés Manuel López Obrador, alertó el subcomandante Galeano, durante el Conversatorio Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, que se realiza en San Cristóbal de las Casas.



El jefe rebelde dijo que la izquierda institucional “da por seguro” que tras la llegada de Donald Trump, en el gobierno de Estados Unidos, de Michel Temer, en Brasil, y de Mauricio Macri, en Argentina, seguirá “un López Obrador, al Sur del río Bravo”.



“Lo están dando por sentado, aunque ese López Obrador sea muy mesurado y prometa todo y que ahorita se esté peleando con (Carlos) Slim por el aeropuerto, que si se hace o no, y la prensa aprovecha para atacarlo y todo eso”, asentó.



Lo que ocurre, afirmó, es que la "hidra capitalista está enloquecida, va por todo y por todos”, y no permitirá gobiernos encabezados por políticos como Luiz Ignacio Lula da Silva y Dilma Ruosseff, en Brasil; los Kirchner en Argentina; Rafael Correa en Ecuador; Evo Morales en Bolivia o Andrés Manuel López Obrador en México.



Durante el encuentro, el subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), expresó a quienes plantean la opción reformista, que daría “un respiro, o revolución, “que no hay que andarse con medias tintas”, que los zapatistas proponen que “ni reforma ni revolución, sino supervivencia, o sea resistencia y rebeldía”.



Esto, “porque el capital va por todo y no va a permitir Lulas, Dilmas, Kirchner , Correas, Evos, López Obrador, ni como se llame cualquier cosa que ofrezca un respiro”, argumentó “Galeano”.



Dijo que si algún aspirante presidencial o gobernante ofrece al capital un respiro y pide que lo apoyen, no lo van a permitir. Y una cosa es prepararse para ese respiro y otra para “una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica que no habíamos visto”, advirtió.



Al referirse al capital, el estratega político del EZLN aseveró que frente a esa” hidra enloquecida, que va por todo y por todos y las interrogantes de un supuesto ofrecimiento de respiro y de que hay que tomarlo y otros que dicen que no, que vamos por todo, y, nosotros les decimos que no va ser posible ese respiro”.



Refirió las exposiciones previas de Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos, respecto a que en México “se está montando una elección de estado y no se están preparando para enfrentarla, que es lo que nosotros señalamos”.

“Galeano” aseguró que el EZLN nunca ha llamado a abstenerse del voto en las elecciones, sino a organizarse Que el llamado al “boicot electoral” fue durante la Otra Campaña (de 2006) en Guanajuato contra el PAN para presionar por la liberación de “unos hermanos” presos, a quienes luego soltaron.



Es decir, precisó, si no lo puede hacer el EZLN, debido a que tiene una abstención forzada, pues ni siquiera tenemos la opción de que vamos a votar o no, “porque le vamos a decir a alguien que vote o no vote. Le tenemos que decir tienes que organizarte", concluyó.