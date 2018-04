Avalan diputados que no se ofrezcan popotes en bares y restaurantes

(El Universal)

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para disminuir el uso de popotes en establecimientos de alimentos y bebidas.



Presentada por la comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los diputados enviaron al Senado la adición de la fracción VIII del artículo 35 de dicha ley, con 245 votos a favor, 70 abstenciones y cero en contra.



Arturo Álvarez Angli, presidente de la comisión, indicó que "nuestro País no es ajeno a estas acciones, la iniciativa privada, muchas de las grandes operadoras de restaurantes, ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que inhiben el consumo de popotes".



En contraste, el legislador lamentó que en México no existan cifras oficiales sobre cuántos popotes se desechan, "pero el 95% de los que se utilizan no son reciclables", sostuvo.



Los cambios dejan al artículo 35 con la precisión de que los establecimientos "no promuevan el consumo de popotes, salvo que el usuario así lo disponga".