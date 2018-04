Uso de transportes aéreos de candidatos no es ilegal: INE

(GH)

El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que no es ilegal que candidatos hagan uso de transportes aéreos, siempre y cuando lo reporten como gasto a la autoridad, o como donación por parte de una persona física.



“Cada traslado, un boleto de avión, la contratación de un taxi aéreo, todos los candidatos eso es algo que de manera normal se reporta al INE y nosotros comprobamos que los precios sean adecuados y también que el recurso para pagar estas actividades sea legítimo, que lo pague la campaña", dijo.



Estas declaraciones se producen luego de que Andrés Manuel López Obrador ocupara una avioneta como parte de su gira proselitista en Sonora.



El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia fue captado en una avioneta privada en San Luis Río Colorado de donde se trasladó a Nogales como parte de su campaña.



Este día, Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, declaró que no investigará al candidato presidencial por la renta de una avioneta en el Estado de Sonora, puesto que "una persona se traslade en un vuelo privado, no es motivo de investigación, no es un delito".



Con información de MVS Noticias