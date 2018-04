AMLO: Castañón recibe presión, no quieren que se revisen los contratos del Aeropuerto

(GH)

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló al gobierno federal y contratistas de presionar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, para evitar que se realice una mesa técnica para la revisión de contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



En entrevista a medios tras un mitin en la zona centro de esta localidad, el tabasqueño se dijo sorprendido por la repentina decisión del presidente del CCE para cancelar la mesa técnica que habían pactado el pasado 24 de marzo con un apretón de manos. Aclaró que su coordinador de estrategia, Alfonso Romo, había tenido reuniones con el CCE para organizar la revisión del mega proyecto en el Lago de Texcoco y nunca se habló de cancelar el diálogo.



"No sabía que ya había resuelto cancelar la mesa de diálogo. Yo estoy abierto al diálogo y estaba esperando, pero entiendo que está siendo muy presionado, está sometido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial a fuertes presiones de los machuchones, de la mafia del poder, igual del gobierno, los de mero arriba porque no se olviden que los encargados de esos organismos tienen jefes arriba, entonces seguramente está muy presionado", expresó.



El candidato de Morena-PES-PT dijo que hay quienes no quieren que se revisen los contratos, pues "hay que ver quiénes son los interesados, quiénes son los contratistas, ya sabemos que es Carlos Slim, tiene dos partes de cinco; otra parte la tiene el cuñado de (ex presidente) Carlos Salinas, Hipólito Gerard.



Adelantó que una vez que triunfe en las elecciones, después del primero de julio, se abrirá la mesa de diálogo con empresarios y con los técnicos y especialistas para revisar el proyecto.



"Necesitamos dialogar, necesitamos que haya transparencia, que se conozca todo sobre el nuevo aeropuerto que quieren construir en el Lago de Texcoco, quiénes son los contratistas, cómo obtuvieron los contratos, qué significa para la nación el financiar esa obra y por qué comprometer las Afores y pensiones de los trabajadores.



"Yo estoy por el diálogo, diálogo, diálogo, no a la cerrazón. No hay ruptura con coordinadores de empresarios, no hay ruptura con nadie, es amor y paz. No tenemos pleito ni con los de la mafia del poder", aclaró.



Durante el evento, acompañado de Tatiana Clouthier, Marcelo Ebrard, Alfonso Romo, así como los candidatos al Senado Lilly Téllez y Alfonso Durazo, el tabasqueño pidió a sus simpatizantes mandar al carajo a quienes compren votos y les pidió que voten parejo a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión.



"Que estén muy preparados, los van a ir a tentar los mañosos, van a ir hacerles propuestas indecorosas, a ofrecerles dinero. Pero ese dinero es para que se siga esclavizado al pueblo, hay que mandarlos por un tubo, al carajo, cuando quieran comprar lealtades, conciencias, cuando quieran comprar votos", expresó.



Aunque aclaró que no le gusta la frase de carro completo para referirse a que ganará Congreso y Presidencia, López Obrador adelantó que es necesario ganar la mayoría en el Congreso para evitar que "la mafia del poder se atrinchere y ponga trabas".



Vamos a ganar la mayoría en el congreso, no me gusta la frase carro completo, es del PRIAN, vamos a tener mayoría en el Congreso.