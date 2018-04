Esposa de "El Bronco" lo defiende; INE se equivocó, señala

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La señora Adalina Dávalos aseguró que su esposo, el candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, no es un tramposo y pidió por tanto que valoren su trabajo y no lo etiqueten sin conocerlo.



La mujer estuvo por segunda ocasión en Mérida para promover el voto a favor de su esposo.



En entrevista sostuvo que fue el Instituto Nacional Electoral (INE) el que se equivocó al anularle firmas electrónicas que anteriormente le había validado y precisó que el Tribunal Electoral finalmente le dio la razón.



"El INE tiene que rectificar todo lo malo que ha hecho, de lo contrario los ciudadanos no tendrán confianza", afirmó.



Manifestó también que en la fase de recolección de firmas ciudadanas estuvo en Yucatán y Campeche durante 14 días, pidiendo las firmas electrónicas, "de tal forma que no hubo ninguna farsa, el que se equivocó fue el sistema que puso el INE", apuntó.



Consideró impropio que se esté etiquetando a "El Bronco" como tramposo y señaló que lo que está pasando es que los otros aspirantes presidenciales tienen temor que el nombre de su esposo esté en las boletas.



"Vamos a gobernar los dos"



Adalina Dávalos sostuvo que el proyecto de Rodríguez Calderón es una candidatura en familia, por lo que aseguró que en el gobierno "vamos a participar los dos, pues conmigo eso de la primera dama no va a existir".



"Yo no sólo posaré a su lado, como hacen muchas esposas de presidentes, alcaldes o gobernadores, e incluso de actuales candidatos, que solamente andan en los eventos por protocolo", afirmó.



"No es broma, es trampa"



Durante el recorrido en el bazar García Rerjón del centro de Mérida, la esposa de "El Bronco" entregó tarjetas de presentación a los comerciantes, a quienes les dijo que sí les caía bien Jaime Rodríguez votaran por él, y que sí les caía mal, entonces tacharan su nombre en la boleta.



-¿Eso no es engañar a la gente?- se le preguntó.



-Cada quien juega como quiere, y eso es válido- respondió.



-¿Entonces es válido hacer trampa?- se le cuestionó.



-No es trampa, una cosa es que lo diga en broma y otra cosa es hacer trampa. Yo creo se vale en esto cualquier cuestión- concluyó.