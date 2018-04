"Trasladarse en vuelo privado no es delito", dice Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El gobierno federal no investigará al candidato presidencial por Morena, Andrés Manuel López Obrador, por la renta de una avioneta en el estado de Sonora, puesto que "una persona se traslade en un vuelo privado, no es motivo de investigación, no es un delito", afirmó Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República.



En conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los avances de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), el funcionario aseguró que los vuelos privados no son materia de investigación del gobierno federal y que "los dimes y diretes entre candidatos en la brega electoral no se contaminan del lado del gobierno".



Aclaró que el gobierno tiene la obligación de investigar en donde exista una presunta comisión de un delito y lo hará en esos casos la Procuraduría General de la República pero reiteró que hacer uso de un vuelo privado no es motivo de investigación, "nosotros no vamos a participar más que en lo que la ley nos señala en el procedimiento electoral, serán las autoridades electorales las que tienen la obligación de intervenir, nuestra conducta, la de todos los funcionarios es que nadie haga algo que violente la ley y hagamos lo que la ley nos ordena".



Durante la conferencia que estuvo encabezada por Sánchez Hernández, José Narro Robles, secretario de Salud y por Patricia Chemor Ruiz, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) se reveló que debido a la puesta en marcha de la Enapea, el embarazo en niñas y adolescentes disminuyó 13% de 2014 a 2016.



Sánchez Hernández aseguró que el gobierno federal está comprometido a reducir a la mitad los embarazos adolescentes y erradicarlos en niñas como parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.



En su oportunidad, José Narro comentó que los embarazos en niñas y jóvenes de 15 a 19 años son un problema internacional, pero celebró la disminución que se ha reflejado en los últimos dos años.



A su vez, Patricia Chemor Ruiz detalló que los embarazos en niñas de 10 a 14 años se concentran en los estados de Guerrero, Chiapas y Coahuila, y en jóvenes de 15 a 19 años en la Ciudad de México, Querétaro y Estado de México.