Verificado.mx: Meade asistió a un foro en helicóptero y no a una fiesta de Fox

CIUDAD DE MÉXICO(VERIFICADO 2018)

Fox tiene intereses, no partido. Apoyó a Peña y ahora está con Meade. Pero pobre,ya no tendrá pensión de 5 millones al mes y otras canonjías pic.twitter.com/RxUJBONDX6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de octubre de 2017

En un video que circula en redes y del que existen varias versiones, se asegura que José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), usó un helicóptero del gobierno federal para asistir a una fiesta de Vicente Fox Quesada, en su rancho.Una de estas versiones, titulada “El video que Meade no quiere que veas. Meade llegando en ‘helicopterio’ del gobierno, a una fiesta en el rancho de Vicente Fox”, ha sido compartido más de 82 mil veces vía Facebook Valor x la Laguna.Los comentarios de la publicación vinculan la supuesta visita de Meade al ex presidente Fox en el contexto del actual periodo electoral y de un supuesto apoyo al candidato del PRI a la Presidencia.Es verdad que José Antonio Meade asistió a un evento al rancho de Vicente Fox, en Guanajuato, pero lo hizo en 2017, cuando aún era secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar la ponencia El mundo de las finanzas en México.El Centro Fox organiza desde 2014 el foro CITEK, que promueve “la innovación empresarial, la generación de redes de negocios y comunidades, y la aportación de soluciones que impulsen el desarrollo económico”, de acuerdo con su página oficial.Este video también ha sido utilizado para asegurar que el candidato priísta visitó a Vicente Fox con la finalidad de recibir su “bendición”, o bien, como lo tuiteó en octubre de 2017 el candidato por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, como una prueba del apoyo del ex presidente Fox a Meade.