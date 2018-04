CCE cancela mesas de debate sobre Nuevo Aeropuerto

(El Universal)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló las mesas para discutir la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que había acordado hace aproximadamente tres semanas y en las que participarían los candidatos a la Presidencia.Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia“, Andrés Manuel López obrador, no escucha y muestra constante intolerancia a quienes difieren de su forma de pensar.“Nos parece que el tema del aeropuerto es demasiado importante como para convertirlo en golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido”, comentó el líder de la máxima cúpula empresarial en conferencia de prensa.Coincidió en que el empresario Carlos Slim y diversos técnicos dieron suficientes argumentos de la sustentabilidad y viabilidad del aeropuerto, pero como López Obrador mantiene su postura en contra, “no nos interesa organizar un foro”, porque no tiene sentido ni interés líder de la máxima cúpula empresarial en conferencia de prensa.Coincidió en que el empresario Carlos Slim y diversos técnicos dieron suficientes argumentos de la sustentabilidad y viabilidad del aeropuerto, pero como López Obrador mantiene su postura en contra, “no nos interesa organizar un foro”, porque no tiene sentido ni interés explicarle la importancia.De cualquier manera, adelantó que el próximo 11 de mayo López Obrador asistirá al consejo nacional del CCE para hablar con los empresarios.En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades diversas en el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), entre las cuales destacan las relacionadas con la edificación de la barda perimetral, por más de 380 millones de pesos, informa La Jornada Previamente, una investigación publicada en Aristegui Noticias señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encareció en un 89 por ciento la barda perimetral que construyó en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de usar al menos dos empresas fantasma.Según el primer proyecto de barda, se tenía presupuestado un costo original de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos.En su más reciente reporte, la ASF determinó que Sedena no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos, aunque únicamente revisó el ejercicio de mil 611 millones 585 mil 800 pesos.De acuerdo con la auditoría de inversiones físicas 354-DE, la entidad responsable del proyecto no ha entregado documentación que justifique el destino de 389 millones 670 mil pesos.Otra obra que ha generado observaciones de la ASF es la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM, en la cual se autorizó un pago de 119 millones de pesos sin verificar que el costo incluyera sólo el concreto, y no la estructura de acero de refuerzo que tiene en su interior, agrega La Jornada.Una de las anomalías más importantes detectadas sobre dicha losa de cimentación es que después de una licitación pública declarada desierta se adjudicó el trabajo en forma directa a una contratista que en la etapa previa del proceso hizo una propuesta 61 por ciento más elevada que la oferta más baja.Por un monto de alrededor de mil 002 millones de pesos fueron las irregularidades y gastos sin declarar detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (Naicm), reporta Animal Político La ASF dijo que durante la construcción del nuevo aeropuerto se han cometido irregularidades como pagos en excesos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social, servicios que no se comprobaron con documentación, la formalización de convenios fuera de tiempo, o pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.Según la investigación, la mayor cantidad de dinero público por comprobar es el relativo a un convenio entre Grupo Aeropuertario y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de la Barda Perimetral y la instalación de alumbrado y casetas de acceso.La Auditoría determinó que la empresa constructora debe aclarar cuál fue el destino de 389 millones de pesos que corresponden a remanentes de pagos realizados por la Sedena para la realización de estas obras.La ASF también detectó errores en la aplicación del 16% del IVA de algunos materiales de construcción.