Tras asesinato de dos niños en Tabasco, pobladores vigilan comunidad con rifles y machetes

(El Universal)

Luego del secuestro y asesinato de dos niños Emilio y Andrés, de tres y dos años de edad, respectivamente en el Plan Chontalpa, habitantes de los poblados C-31 y C-41 del municipio de Huimanguillo, decidieron crear un grupos de vigilancia, conocidos como autodefensas, instalando un retén de seguridad en la entrada principal.



De acuerdo a los habitantes del poblado C-31, la decisión la tomaron porque están cansados de los robos, secuestros y agresiones, pero además por la indignación que causó la muerte de los dos pequeños, el primero secuestrado y asesinado presuntamente por una enfermera de 26 años y un joven de 18 años, quienes pedían 250 mil pesos de rescate; el segundo, un menor de dos años en el poblado C-21, quien fuera víctima de tres personas del sexo masculino quienes de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo los efectos del alcohol le quitaron la vida.



Los habitantes se encuentran armados con palos, machetes y rifles que usan para cacería en el campo, y estarán vigilando las 24 horas el ingreso de autos y personas al poblado, advirtiendo que cualquier ciudadano que sea ajeno a la comunidad le solicitaran su identificación y revisaran la unidad en la que ingresen.



Colocaron en los diferentes accesos barricadas con costales de arena, además se han organizado de tal manera que realizaran rondines diurnos y nocturnos; serán los mismos habitantes hombres quienes se turnaran para realizar la vigilancia.



Juan José, en entrevista con EL UNIVERSAL, y quien es uno de los ciudadanos que a partir de este martes mantendrá vigilancia en esta comunidad, afirmó que no tienen miedo a las autoridades, porque ellos no han brindado la seguridad. “Nos podemos esperar a la autoridad, ellos nos dicen que se va a solucionar pero los carros de las autoridades ni gasolina tienen. No tenemos miedo que nos lleven, somos un grupo grande y si ellos se quieren enfrentar a nosotros pues ni modo, habrá problemas; no le hacemos daño a nadie, estamos protegiendo nuestras comunidades”, indicó.



Explicó que los vecinos del poblado se van a cooperar para dar comida y agua mientras dure esta vigilancia. “tenemos de todo tipo de armas, desde blanca hasta de fuego. Vamos a defendernos”, afirmó.



Los habitantes advierten que no seguirán permitiendo que la delincuencia se apodere de su comunidad, sobre todo después de la muerte de dos pequeños de manos de personas que viven en la zona.



Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la creación de estas autodefensas, sin embargo ya tienen conocimiento, porque una patrulla de la Secretaria de Seguridad Pública ya realizó rondines por la zona.