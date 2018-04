Abogados de "El Chapo" podrían convertirse en testigos en su contra

NUEVA YORK, EU()

El futuro del equipo de abogados de Joaquín Guzmán Loera está en una fase de incertidumbre, un compás de espera que sólo se decidirá en tres semanas. La intención del gobierno de Estados Unidos de presentar los costes de defensa como prueba incriminatoria contra "El Chapo", con la intención de demostrar una "incomprensible riqueza e ingresos substanciales" que vendrían del narcotráfico, podría convertir a los abogados en testigos de la noche a la mañana, impidiendo al acusado su defensa.



En la audiencia prejuicio, celebrada ayer en la corte federal del Distrito este de Nueva York, en Brooklyn, el juez Brian Cogan dijo que esperará a que la fiscalía explique los motivos por los que deberían aceptarse los pagos como prueba en el caso para tomar una decisión.



Si el juez acepta esto como evidencia, los letrados Eduardo Balarezo y William Purpura se convertirían en testigos de la causa contra Guzmán Loera, obligándoles a terminar de forma abrupta con su trabajo de defensa.



"Estamos gratificados de que el juez vaya a tomar en cuenta la oposición a la moción del gobierno que quiere usar los pagos legales contra el señor Guzmán, porque eso lo va a poner en una situación donde posiblemente tenemos que ser testigos de él o abogados de él, pero no podemos hacer las dos cosas", se congratuló Balarezo tras la audiencia.



El juez Cogan pareció posicionarse en favor del abogado defensor, señalando a la fiscalía que si tan fundamental era incluir los pagos como prueba, era señal de que su caso contra "El Chapo" tiene "grandes problemas".



PROBLEMA DE PAGOS



Desde el inicio de las sesiones preparatorias del juicio, el asunto del pago de la defensa siempre ha sido un elemento problemático por la incertidumbre de si el Gobierno incautaría cualquier pago por asumir que el dinero provenía del narcotráfico.



Hasta el momento, Balarezo sólo ha confirmado que se le ha pagado un tercio del primer pago acordado. El asunto de los honorarios aumentó en importancia después de que se revelara que la familia de Guzmán se estaba planteando cesar el coste de la defensa.



El abogado de "El Chapo" defendió que, por las condiciones de aislamiento del sinaloense, el pago no lo pudo ordenar él.



"Obviamente el señor Guzmán no fue la persona que hizo el pago", señaló. "Si el juez permite (al Gobierno) que use esa información, nosotros nos volvemos testigos, para decir ‘esto nos llegó de esta manera, esta persona nos pagó’. Y si somos testigos, no podemos ser abogados también", subrayó.