Reciben autoridades yaquis a AMLO

(GH)

Un mensaje de cercanía y respeto a los pueblos yaquis externó ayer el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien en su gira por Sonora fue atendido por los ocho gobernadores de la etnia.



Durante su estancia, un niño de la comunidad yaqui bailó la Danza del Venado como una muestra de agradecimiento por haberse acercado a escuchar sus problemas.



En un acto masivo al que, según el INE asistieron 15 mil personas, planteó nuevamente el compromiso de erradicar la corrupción.



El candidato presidencial enfatizó la importancia de descentralizar la administración pública y para eso, aseguró, Cajeme sería la sede de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.



Todas las "tarascadas" que se registran "arriba" serán cesadas al llegar al poder Morena, recalcó López Obrador en su visita en Ciudad Obregón.



Antes, en su visita a Guaymas, el candidato presidencial estuvo acompañado por los candidatos a senadores por Sonora Lilly Téllez y Alfonso Durazo, y por el aspirante a diputado federal por el IV Distrito Electoral Heriberto Aguilar en un evento realizado en la Plaza 13 de Julio.



"VOLVERÉ A USAR AVIONETAS SI ES NECESARIO"



Por Yesicka Ojeda



GUAYMAS, SONORA.- Que la avioneta que usó para trasladarse de SLRC a Nogales y Guaymas no era privada sino un taxi aéreo, afirmó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por el puerto.



El candidato a la Presidencia a la República Mexicana dijo que desconoce cuánto gastaron en la renta de la aeronave para cumplir con los tres actos públicos que se realizaron en una distancia de mil kilómetros.



“La verdad están muy nerviosos. Cuando no es lo del aeropuerto, es un cheque del Chapo... ahora la avioneta... ¿qué les estará pasando?, ¿qué tendrán nuestros adversarios? Yo no voy a perder la cabeza. Me están golpeando, pero entre más me golpean, más digno me siento”, externó.



“Primero que no llegó y ahora que para llegar contratamos una avioneta no les gusta. Es un taxi aéreo, es de servicio publico, y además me he trasladado a la sierra de Nayarit en avioneta, pero como a estamos a 70 días de las elecciones y el domingo es el debate, hacen escándalo”, señaló.