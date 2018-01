Margarita Zavala pide aclarar supuestas firmas apócrifas

LA PAZ, Baja California(SUN)

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a aclarar el tema de las supuestas firmas apócrifas presentadas por aspirantes a candidatos independientes, pues dijo, "no nos está ayudando en nada en términos democráticos".



Al instalar módulos para recabar firmas en el mercado municipal Francisco I. Madero, en La Paz, urgió a que el órgano electoral resuelva esta situación y de este modo "no se manche" el trabajo de los aspirantes a candidaturas independientes.



"No se vale que se vaya a quedar sin definir. Yo veo ciudadanos participando, tengo miles de auxiliares, de voluntarios, me consta que han estado sacando firmas, yendo a centros comerciales a plazas, recogiendo firmas. Es importante no manchar estas acciones", reiteró.



Añadió que mucho de lo que ha sucedido pudo haberse evitado.



"Pudo haberse evitado si sus módulos (del INE) como se los pedí, los hubiera abierto a los ciudadanos para que pudieran ir a entregar su propia firma", expresó.



Con relación al tema de seguridad, Zavala expresó que de todos sus adversarios, "la que más sabe de seguridad soy yo".



"Por lo que quieran, porque soy abogada, por lo que me ha tocado litigar, participar, por lo que significa haber estado en Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, por los seis años que acompañé a Felipe como presidente", sostuvo.



Consideró que el miedo que tiene la población ante la violencia e inseguridad, según las cifras dadas a conocer por Inegi, se debe al abandono de las instituciones de Policía y de Justicia.



"El nivel de impunidad genera, por un lado, una condición enorme de inseguridad y por lo tanto ese miedo, y por otro, la enorme corrupción que estamos viviendo porque no pasada nada, da igual ser honesto que no ser honesto", expuso.



Ante ello, reiteró su propuesta de seguridad.



"Reestructuremos la administración pública para sacar a la policía de Gobernación y ponerla en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fortalecer a la Policía Federal en términos de capacitación, derechos humanos, equipamiento y tecnología, control de confianza; un Sistema Nacional de Policía que certifique a todos los policías municipales para que haya una carrera policial", manifestó.



Antes, Margarita Zavala sostuvo reuniones privadas, entre ellas, con el aspirante a candidato a senador, Ricardo García de León Coria, empresario de La Paz, quien según los registros del INE, logró el 100 por ciento de las firmas requeridas.