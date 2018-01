"Vamos a poner a Trump en su sitio", afirma AMLO

(SUN)

De llegar a ser presidente, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Morena-PES-PT, advirtió que responderá a Donald Trump, mandatario estadounidense, de manera directa, a través de redes sociales, para ponerlo en su sitio.



Tras un evento de precampaña, el tabasqueño dijo en entrevista que las amenazas de Trump de construir un muro fronterizo es parte de una propaganda para adelantarse a buscar la reelección en la presidencia de Estados Unidos.



Hoy jueves, el presidente de dicha nación lanzó un tuit en el que afirma que México es el país más peligroso del mundo, por lo que insistió en la construcción del muro en la frontera de ambos países.



Ante esto, López Obrador respondió: "Con nosotros será distinto, sin faltarle al respeto, lo vamos a poner en su sitio, lo vamos a hacer entrar en razón.



"Cada vez que (Trump) haga lo que hizo hoy va a tener respuesta directa, no es que le vaya a mandar a decir con el canciller, con el secretario de relaciones exteriores, no. Si él (Trump) usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también, lo uso, entonces le voy a mandar a decir lo que pienso", expresó.



Adelantó que no dejará al mandatario estadounidense que lo calle, "va tener que aprender a respetarnos, no va a agarrarnos siempre de escarnio, no es que se levantó en la mañana y va a poner en su Facebook que los mexicanos son muy malos y ya, porque se los recomendarnos sus publicistas, cuando ponga eso, va a tener respuesta directa, yo también me voy a poner, y le voy a decir te va la respuesta".



Adelantó que si gana las elecciones del 1 de julio, va exigirles a todos los gobiernos extranjeros que respeten a México y no se metan en la vida interna de nuestro país.



Sobre la petición de extradición de la Procuraduría General de la República (PGR) de César Duarte, López Obrador afirmó que el gobierno federal quiere usar esa estrategia con fines político-electorales.



"Por qué se tardó tanto corral en solicitarlo y por qué ahora la PGR está declarando lo que debió decir desde hace tiempo, pero como ya se acercan las elecciones quieren hacer uso político-electoral de estos casos. Nada más que la gente ya no les creé porque la corrupción continúa en nuestro país y la gente busca un cambio verdadero", expuso.



Durante su evento en el centro de la localidad, ante unas 400 personas, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, prometió apoyos a los productores cañeros.