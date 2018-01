"Ya no soy peje, ahora soy Andrés Manuelovich": AMLO

(GH)

Ya no soy peje, ahora soy AndresManuelovich pic.twitter.com/L1fzb5QGgX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de enero de 2018

Andrés Manuel López Obrador, subió un video a sus redes sociales donde está "esperando un submarino ruso con oro".“Con la novedad de que estoy en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira. Vamos a Omealca, vamos a Medellín, vamos a Manlio Fabio Altamirano; pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso… porque me traen el oro de Moscú”, dijo el precandidato de Morena.“Ya ven que el vocero de Peña y de Meade (Lozano) habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya son Andrés Manuelovich”, agregó el tabasqueño.“Ahora ya vivo del oro de Moscú; cuando la verdad es que vivo del oro de Palenque (Chiapas), un loro que tengo allá en Palenque”, dijo Obrador en tono de broma.El día de ayer, Javier Lozano, vocero del precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, solicitó no desestimar la supuesta injerencia de Rusia en beneficio de Andrés Manuel López Obrador."López Obrador dice que no está enterado y no le creo. No hay que echar en saco roto, Andrés Manuelovich es capaz de todo", dijo el ex panista.