Luis Videgaray dice que México no pagará, de ninguna manera, un muro fronterizo

Luis Videgaray reiteró que nuestro País no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México.Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional, declaró el canciller mediante un comunicado.Aceptó que aunque México tiene un problema significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el País más peligroso del mundo.De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas de 2014 (el reporte internacional más reciente), México está lejos de ser uno de los países más violentos, dijo.Tan sólo en América Latina, otros países tienen tasas de homicidios superiores a la de México, situada en 16.4, muy por debajo de varios países de la región, aunque no especificó cuáles.“Respecto a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, reiteramos que es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: La alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países)”.“Las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y policías, y de miles de estadounidenses. Sólo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua podremos superar este reto”, puntualizó.Añadió que la posición de México en la mesa de renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen.Reiteró que México no negociará el Tlcan, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación, sin embargo, su mensaje fue enviado por su cuenta de Twitter.Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la construcción de un muro en la frontera con México, país que, dijo, es calificado como el “más peligroso del mundo”.En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense escribió:“Necesitamos el muro para la seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para ayudar a detener el flujo masivo de drogas desde México, ahora calificado como el país más peligroso del mundo. Si no hay muro, ¡no hay acuerdo!”.Respecto a la construcción del muro fronterizo, Trump insistió en que será pagado "directa o indirectamente" por México y aseguró que nunca ha cambiado su percepción sobre cómo debería ser su construcción, contradiciendo a su jefe de gabinete, John Kelly, quien reconoció ante los miembros del Grupo Legislativo Hispano de la Cámara de Representantes, que no hay manera que México pague el muro.Dijo que el costo del muro, de 20 mil millones de dólares, es mínimo comparado con lo que México consigue de Estados Unidos “¡El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) es un mal chiste!", dijo.