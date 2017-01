VIDEO: EPN comparte reflexión tras ataque en escuela de NL

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Les comparto una reflexión sobre lo acontecido esta mañana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León: pic.twitter.com/TImBUdJ8xQ — Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 de enero de 2017

A través de su cuenta de Twitter, el presidente, Enrique Peña Nieto , expresó su solidaridad a las víctimas del ataque en el Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, Nuevo León."Como padre de familia me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que sienten" dijo el mandatario nacional.Peña Nieto afirmó que lo acontecido hoy es un suceso que conmueve a todas las familias mexicanas, porque "no hay pena más grande que ver sufrir a nuestros hijos".Asimismo, dijo que son hechos que resultan incomprensibles y que obligan a reflexionar."Trabajemos unidos a partir de nuestros valores familiares para que una tragedia así no se vuelva a repetir", finalizó el jefe del ejecutivo federal.Este mañana, en un acto sin precedentes en la entidad, un menor de edad ingresó armado y disparó contra una maestra y varios compañeros de la escuela.El incidente ocurrió poco antes de las ocho de la mañana en un salón de clases del nivel de secundaria, en el Colegio Americano del Noreste, que se localiza en la colonia Del Paseo Residencial, al Sur de Monterrey, entre Lázaro Cárdenas y Paseo de los Cipreses.Horas más tarde, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que el agresor del ataque falleció y que tres de los heridos se encuentran graves.