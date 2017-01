Cumplimentan orden de reaprehensión contra Villanueva

(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó orden de reaprehensión en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien llegó hoy a la Ciudad de México.



La dependencia federal informó que Villanueva fue recibido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal a las 12:40 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Previo a la llegada del ex gobernador de Quintana Roo, su abogado Mariano Herrán Salvatti, informó que el ex mandatario deberá ser trasladado a una institución médica debido a su condición.



De no ser así, las autoridades estarán violando sus derechos humanos, sostuvo.



"El ingeniero viene enfermo, no de una prisión, viene de un hospital, que es donde estuvo interno. Padece de una enfermedad: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que es una enfermedad grave".



Herrán Salvatti informó que el equipo legal de Villanueva Madrid peleará para que su cliente sea interno en un centro médico y no en un penal federal. Considera que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el hospital adecuado debido a su condición.