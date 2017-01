Trasladan a Mario Villanueva a penal en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en Ayala, Morelos, donde permanecerá interno en cumplimiento de su condena por los delitos de lavado de dinero y contra la salud.



Villanueva Madrid fue revisado por médicos especialistas, quienes determinaron que se encontraba en condiciones de ser trasladado al CEFEREPSI.



En un mensaje a medios Natalia Briseño, vocera de la Procuraduría General de la República (PGR), y Anselmo Apodaca Sánchez, titular de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, informaron que Villanueva Madrid llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 12:40 horas en un vuelo del Programa de Repatriación al Interior de México (PRIM) del Gobierno de Estados Unidos.



Al llegar, elementos de la Interpol México, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR cumplimentaron la orden de reaprehensión en contra del ex mandatario y lo trasladaron a las instalaciones del hangar de la dependencia.



Apodaca Sánchez informó que el ex gobernador fue revisado por médicos de la PGR y por un especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quienes lo reportaron en condiciones de ser trasladado a donde las autoridades indiquen.



"Se le dio atención inmediata con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y un neumólogo, al revisar a este ciudadano, nos indica que sí presenta un cuadro de enfermedad respiratoria, la cual se encuentra conforme al medicamento que tiene está controlado y que se encuentra en condiciones de ser trasladado a su punto final de destino", dijo Apodaca Sánchez.



Por otra parte, Mariano Herrán Salvatti, abogado de Villanueva Madrid, acusó que no le permitieron ver a su cliente.



Previo al mensaje de Briseño y Apodaca, el litigante informó que el ex mandatario tiene una suspensión de plano en el amparo solicitado para evitar la orden de reaprehensión en la que se solicita la preservación de la integridad física del sentenciado.



"Se garantice tal derecho humano ya sea a través del otorgamiento del servicio médico que requiera, o bien bajo la revisión y uso de los aparatos indispensables para mantener su salud: tanque de oxígeno, ello previa revisión y prescripción médica", se lee en la suspensión.



Sin embargo, Apodaca Sánchez informó que Villanueva Madrid no llegó usando tanque de oxígeno, únicamente los inhaladores de su tratamiento.



En un comunicado de prensa, la PGR informó que el ex mandatario tiene pendiente una sentencia condenatoria de 22 años de prisión, emitida en segunda instancia dentro del proceso penal 101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.