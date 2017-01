Concanaco no debió apoyar pacto económico, señala su titular

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) no debió apoyar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, aseveró el vicepresidente de dicho organismo, Juan Carlos Pérez Góngora, quien presentó un amparo contra el proceso electoral que se lleva a cabo al interior del organismo, al declarar que hubo irregularidades.



Dijo que no se les consultó a las cámaras sobre si debía la Concanaco o no participar en el pacto económico que se firmó el 9 de enero en Los Pinos por diversos organismos empresariales y el Ejecutivo.



En conferencia de prensa, el empresario de Nuevo León dijo que el jueves el Juez 12 de Distrito resolverá si se suspenderá en definitiva el proceso de elecciones ante las irregularidades que se presentaron.



Dijo que han descubierto diversas inconsistencias, conflictos de interés en diversos casos como el programa para entregar tabletas a los comerciantes, y pidió que se haga una auditoría a los estados financieros.