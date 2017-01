Mario Villanueva debe ser trasladado a un hospital: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Previo a la llegada del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, a territorio mexicano, su abogado Mariano Herrán Salvatti informó que el ex mandatario deberá ser trasladado a una institución médica debido a su condición.



De no ser así, las autoridades estarán violando sus derechos humanos.



"Puede incurrir en el delito de tortura, si es que se causa un daño físico mayor, o en el delito de abuso de autoridad", advirtió.



"El ingeniero viene enfermo, no de una prisión, viene de un hospital, que es donde estuvo interno. Padece de un enfermedad EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), que es una enfermedad grave".



Herrán Salvatti informó que el equipo legal de Villanueva Madrid peleará para que su cliente sea interno en un centro médico y no en un penal federal. Consideró que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el hospital adecuado debido a su condición.



Aclaró que Villanueva no tiene procesos penales pendientes, únicamente el cumplimiento de una sentencia por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Contra la Salud.



Villanueva llega a México tras cumplir una sentencia en la prisión de Lexington, Estados Unidos, donde fue extraditado en 2010.