EU inicia proceso de extradición de Eugenio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Estados Unidos perfeccionó la acusación que mantiene desde 2015 en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, para iniciar formalmente el proceso de su extradición a aquel país.



Fuentes federales confirmaron que el gobierno estadounidense perfeccionó su acusación, lo que derivó en que un juez federal en el estado de Tamaulipas actualizara la orden de detención con fines de extradición emitida en contra del ex mandatario desde el pasado 28 de septiembre por los delitos de fraude bancario y blanqueo de recursos.



En consecuencia, la orden permanece vigente y aún no ha sido ejecutada debido a que las autoridades deben respetar todas las formalidades del procedimiento.



Hernández Flores aún puede ampararse contra la ejecución de la orden de detención con fines de extradición, por lo que su entrega no será inmediata.



Además, debido a que un juez penal en Tamaulipas le dictó auto de formal prisión por la acusación que sostiene en su contra la Procuraduría estatal de peculado y lavado de dinero, su proceso debe culminar en una sentencia para que pueda ser entregado y juzgado en Estados Unidos.



La acusación de Estados Unidos contra Hernández Flores data de 2015 cuando la Corte Federal del Distrito Sur de Texas con sede en Corpus Christi giró orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, transmisión ilegal de dinero y defraudación bancaria.



Por ello, Interpol emitió la ficha roja número A-6942/8-2015, misma que fue notificada a la Procuraduría de Tamaulipas el pasado 6 de octubre.