México no aceptará cláusulas de "muerte súbita" en Tlcan: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México no aceptará cláusulas de vigencia que den “muerte súbita” al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y se mantendrá en la mesa, aunque sea escasa, poca o mucha la posibilidad de llegar a un acuerdo, afirmó el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo.



Luego de escuchar los fuertes mensajes que lanzó Estados Unidos contra México y Canadá al calificarlos de inflexibles y negarse al cambio, el secretario dijo que fueron “estrategias de negociación”, además de que hubo propuestas inaceptables, por lo que se cuenta con un plan alternativo ante la posibilidad de que no haya acuerdos.



En conferencia de prensa, comentó que Estados Unidos presentó varias propuestas que no se aceptarán como en el que el acuerdo termine su vigencia cada 5 años, “eso establecería una muerte súbita para el tratado, donde ningún inversionista arriesgaría su dinero con esa cláusula” o la petición de terminar con los mecanismos de solución de controversias, entre otras más.



En su mensaje y entrevista de cierre de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), Guajardo expuso que es necesario llevar el proceso adelante y reducir las brechas significativas que dificultan los consensos.



“Para que los esfuerzos de México, EU y Canadá sean fructíferos hay que entender que todos tenemos límites para asegurarnos que las decisiones que tomemos hoy no regresen a perseguirnos mañana”.



Ante la existencia de propuestas en las que no se coincide, aseguró que debe de haber soluciones creativas, porque ninguna de las partes quiere que termine el proceso “con las manos vacías”, pero también hay que entender que debe fortalecerse y no debilitarse la protección legal que hay en el tratado comercial.



Guajardo dijo que se mantienen las rondas de negociación porque se mantiene la posibilidad “mucha, escasa o poca” de que se pueda llegar a un acuerdo.



Explicó que se postergó la fecha de la quinta ronda de renegociación del tratado a realizarse en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre, en lugar del 29 de octubre al 3 de noviembre, porque esperan que poco a poco haya mayor flexibilidad de los países involucrados, aunque en todo momento cada socio defenderá sus principios.



Lo que significa extender rondas es que nos estamos dando la oportunidad los 3, para encontrar la pista necesaria para acuerdos.



El que lo logremos encontrar va a depender es la flexibilidad de que los países involucrados tengan, defendiendo los principios.