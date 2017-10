Finaliza cuarta ronda del Tlcan con amplias diferencias

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los ministros de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron de manera oficial los trabajos de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), en los que las diferencias en las posturas de los países fueron evidentes en los mensajes, y la posición de México se basó en límites.



“En orden a los esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá para lograr ser fructíferos, debemos entender que todos tenemos límites, a pesar de las actuales diferencias, debemos asegurarnos que las decisiones tomadas hoy no regresarán a perseguirnos mañana”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México.



El funcionario aseguró que México seguirá buscando soluciones y estará abierto al diálogo.



“Podría haber propuestas en las cuales no coincidimos, sin embargo, nuestros países comparte objetivos comunes fortalecer y modernizar la región Tlcan”, agregó el funcionario.



Por su parte, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, destacó que se han “visto una serie de propuestas no convencionales en áreas críticas de la renegociación”, lo cual ha desafiado más el trabajo del equipo técnico de los negociadores.



“Nuestro propósito aquí es hacer un buen acuerdo e incluso hacerlo mejor, que ayude a crear oportunidades para familias de las clases medias de los tres países, sin embargo, en la tercera y cuarta ronda hemos visto propuestas que hacen retroceder el reloj en temas de predecibilidad, apertura y colaboración en el Tlcan.



“En algunos casos, estas propuestas están en contra de las reglas OMC, eso es algo que nos causa conflicto, no podemos olvidar que el Tlcan ha permitido cadenas de suministro sofisticadas, que nos han permitido vender nuestros productos al mundo”, resaltó.



Mientras que México y Canadá aseguraron que Estados Unidos ha presentado propuestas que son un retroceso para la región e incluso van en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al representante estadounidense le pareció decepcionante que no hayan podido ceder las posiciones a pesar de que se está buscando un acuerdo.