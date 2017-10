Sismos de septiembre causaron estrés a 12 millones de niños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los sismos del 7 y 19 de septiembre dejaron al menos 12 millones de niños con estrés postraumático en las distintas entidades, incluida la Ciudad de México, que se vieron afectadas; entre algunas secuelas están los problemas de sueño y la inseguridad.



En conferencia de prensa, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), mencionó que la respuesta del Estado no ha sido la mejor para atender a la población infantil que se vio afectada por los sismos.



"Algo que es importante destacar es que las afectaciones, hasta el 10 de octubre, 12 millones de niños seguían sin escuela por la revisión estructural de escuelas", dijo.



Mencionó que, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay al menos 5 mil inmuebles escolares que tienen daño estructural o que van a ser demolidos.



"Todavía no tenemos el desagregado, pero esa información es importante porque significa que entre un millón y medio a dos millones de niños se verán afectados de manera permanente por la demolición de escuelas", enfatizó.



En ese sentido hizo un llamada al Estado para que se ponga atención al daño que han sufrido los niños o de lo contrario será difícil atacar ese estrés postraumático.



"Las afectaciones de los niños son dos, la educación que es elemental en la construcción de proyecto de vida, y sus viviendas".



"El estrés postraumático se está traduciendo en problemas de sueño, más inquietos, y si no lo acompañamos de manera profesional, va a tener afectaciones futuras", agregó.