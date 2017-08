Ingenieros piden revisar los 14 km del Paso Exprés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos (Cicem) demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisar los 14 kilómetros del Paso Exprés ante el hallazgo de 27 irregularidades en el proceso de construcción. Entre las principales observaciones se encuentran los muros de contención en el kilómetro 93.8, cuyos basamentos están “volando”.



“Encontramos el desplante de los muros, no estaba en terrenos firmes, tenían cierta resistencia, pero era muy fácil que con el flujo del agua perdiera sustento”, afirmó Pedro Pablo Torres Ovando, presidente de la junta de la institución.



La mayoría de las 27 irregularidades corresponden a obras hidráulicas y fueron detectadas en un recorrido por peritos.“Solicitamos los estudios que tiene [la SCT] para revisar. Es un trabajo monumental que debió haber requerido todas las evaluaciones”, dijo Torres Ovando.



El Cicem convocó a conferencia de prensa para divulgar los resultados del peritaje solicitado por el gobierno de Morelos respecto a las causas que provocaron el socavón, el 12 de julio, en el que cayó un auto y murieron dos hombres.



Alejandro Rosas López, presidente del Cicem, informó que el origen de la oquedad fue el daño que se realizó a la tubería que cruza el Paso Exprés, cuyo deterioro ocurrió durante la construcción, por una carga excesiva a la tubería. Los daños se registraron durante la recuperación del terraplén en octubre de 2016 y cuando se construyeron los muros de contención, con una altura superior a los 15 metros, y la estructura del pavimento, informó Rosas López.



“La tubería se debilitó con un deslave y, aunque no lo haya notado quien ejecutó el trabajo, no le dieron la seriedad para averiguar la antigüedad que tenía. De haber revisado su comportamiento, después de los trabajos de recuperación del terraplén y la ejecución del muro encima, no habría sucedido lo del socavón”, sostuvo Torres Ovando.



Sobre Aldesa y Epccor, responsables de la construcción de la vía, dijo que son evidentes las “deficiencias en su procedimiento constructivo, por eso es que solicitamos a la SCT que se revisen los 14 kilómetros del tramo del Paso Exprés para garantizar la seguridad de la sociedad y de todos los usuarios”.



Para el especialista en procesos constructivos, los ingenieros o técnicos de Aldesa tuvieron que investigar por qué fluía agua encima de la tubería de drenaje. Además, debieron destapar la tubería y no solamente estar rellenando con concreto hidráulico encima.



Las irregularidades en el Paso Exprés fueron expuestas en la revisión de la Cuenta Pública de 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se señala que después de una visita en octubre de 2016 a la zona de obras, detectaron carencias en la infraestructura y cambios en los materiales de construcción. La SCT fue requerida para conocer su postura respecto a la versión del Colegio de Ingenieros, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.



Llaman a comparecer a Ruiz Esparza.



El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y Graco Ramírez, gobernador de Morelos, comparecerán la próxima semana ante la tercera Comisión de la Comisión Permanente para rendir cuentas sobre el socavón.



La reunión está programada para el martes 22 y la de Ramírez Abreu el miércoles 23 de agosto, respectivamente. El pasado 1 de agosto la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investiga a tres funcionarios de la SCT por su probable “responsabilidad administrativa” en el caso, puesto que no se acreditó hasta el momento una adecuada atención de las advertencias de riesgos por la obra.