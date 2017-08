Regresan migrantes tras batalla en EU… menos uno

CIUDAD DE MÉXICO (SUN)

Fueron 25 migrantes legales quienes formaron parte del campamento de protesta montado en la entrada de la granja Sarbanand Farms en Washington (para manifestarse contra la muerte de su compañero Honesto Silva Ibarra y exigir mejores condiciones laborales), los que regresaron a México. Trece tomaron un vuelo el martes por la noche; 12 más el miércoles por la mañana. Los boletos de avión fueron pagados por la granja y todos llevaron consigo un permiso especial para salir de Estados Unidos con la visa H2A vencida.



Llegaron al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y de allí cada uno tomó camino a su comunidad de origen. Su última actividad antes de salir de ese país fue participar en el novenario que rezan en memoria del jornalero que viajó legalmente con ellos desde México.



En Washington el caso sigue. Una autopsia será la clave que esclarecerá el deceso de Honesto, quien murió allá el pasado 6 de agosto. Su cuerpo será el único que podrá confirmar o desmentir (en términos médicos) si perdió la vida como resultado de una larga deshidratación y falta de atención médica dentro de Sarbanand Farms, tal como aseguraron sus compañeros.



“Se practicará esta semana”, adelantó el cónsul de México en Seattle, Roberto Dondisch, en entrevista. “Con los resultados la autoridad local nos informará la causa del fallecimiento. Mientras tanto, su cuerpo está aquí en una funeraria y la solicitud de las autoridades —con acuerdo de la familia— es llevar a cabo la autopsia”.



Aunque Honesto fue el único que murió, podría sentar un precedente legal para el cumplimiento de leyes relacionadas con la migración, puesto que de confirmarse que su deceso derivó de la falta de atención médica, sería posible emprender acciones legales contra los encargados de la granja estadounidense. Y esto podría alcanzar también a la compañía con la que Sarbanand Farms tiene enlace en México, CSI Visa Processing, cuyo papel es el de reclutar jornaleros mexicanos a través de contratistas ubicados en las entidades del país.

Reclutados, CSI inicia el proceso de representación ante las sedes de la embajada estadounidense en México, para el trámite de las visas H2A.



El cónsul enfatizó que por ser una representación diplomática, no pueden como tal iniciar una investigación del caso, pero sí dar aviso a la autoridad local (Departamento de Labor e Industria en Washington) y federal (Departamento del Trabajo). “Cuando nos enteramos del problema en esta granja donde hay más de 500 mexicanos trabajando y 72 más despedidos, pedimos a las autoridades la revisión del caso. Movilizamos un equipo de protección que fue a verlos para saber cómo estaban física y anímicamente. Se entrevistó a un número de ellos y nos aseguramos de que tuvieran acceso a un representante legal, en este caso Columbia Legal Services que es un grupo de abogados muy reconocido”.



A cada uno de los despedidos se le entregaron 300 dólares para gastos de comida y hotel, en caso de que no desearan permanecer en el campamento. Respecto a los otros 500, dijo que “todos o la gran mayoría quisieron quedarse a terminar su contrato, parte del acuerdo es que realizaremos visitas cotidianas para asegurarnos que no habrá más problemas, aunque en estos últimos días lo que nos han dicho los jornaleros es que sí mejoraron las cosas durante la última semana”, es decir, tras la muerte del mexicano Honesto Silva.



Respecto a las implicaciones legales, el cónsul refirió que, de comprobar que Sarbanand Farms desplazó a 572 jornaleros desde California hasta Washington (límite con Canadá) con una visa vencida, “la granja tendría un problema legal muy fuerte con el gobierno federal estadounidense, aunque ellos aseguran que sí iniciaron el trámite de la renovación antes de la expiración de la visa. Ya pedimos a la granja copia de los documentos que comprueben su dicho. Quedaron de entregarlos esta semana”.



Versión de CSI Visa Processing



Si Honesto Silva Ibarra llegó a Sarbanand Farms fue por la mediación de esta compañía. Y aunque en este momento las acciones legales en Estados Unidos se encuentran en una etapa inicial que involucra únicamente a la granja, el cónsul Dondisch no descartó que se tendría que revisar también el tema legal de esta empresa contratista en México.



En su página web, ésta señala ser “la mayor compañía de reclutamiento para programas H2 en México, sirviendo a más de 25 mil trabajadores y a cientos de empleadores a través de Estados Unidos”. También advierte contar con más de 16 años de experiencia, tener nueve oficinas de atención que abarcan los 32 estados del país, y colaborar con cinco asociaciones en Estados Unidos: North Carolina Growers Association, National Agriculture Consultants, Phoenix Labor Consultants, Great Lakes Agricultural Labor Services y Wafla.



Se contactó con la oficina del estado de Durango, donde Silva Ibarra fue reclutado. Por correo electrónico Guillermo Matus —encargado de la compañía en esa entidad—, accedió a responder una entrevista por escrito para dar su versión de lo ocurrido. “El objeto de CSI Visa Processing no es el de contratación a trabajadores; la función que realizamos es, única y exclusivamente, la de proveer asesoría relacionada con los trámites necesarios en el proceso de visa a los jornaleros. En otros términos, fungimos como intermediarios entre las empresas contratantes y ellos”.



Con relación a la visa expedida a Honesto Silva Ibarra, Guillermo Matus confirmó en su correo electrónico la versión ofrecida por los jornaleros, en el sentido de que ésta expiró el 30 de junio, y precisó que la renovación que estaba tramitando la granja (a la que se refiere como empresa contratante) era para concluir el 25 de octubre. Para tramitar dicha ampliación, subrayó, “no se requiere de nuestra participación”, dijo.



Sobre el tipo de contrato que CSI Visa Processing celebra con los jornaleros, reiteró que éste sólo es para la asesoría de trámite de visa. “Es la empresa en Estados Unidos quien hace llegar una copia del contrato de trabajo para que a su vez, nosotros se los hagamos extensivo a los jornaleros al momento de brindar la asesoría. Este contrato debe ser leído y analizado por la persona a viajar previo a su cita con el consulado estadounidense, nosotros no participamos en la negociación o aceptación de dicho contrato”. Sin embargo, Matus informó que “las empresas están obligadas a ofrecer seguro de compensación laboral (Workers Comp) que cubre accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo”.





Al hablar sobre las causas que provocaron la muerte de Honesto, Matus respondió desconocer la información. A pregunta expresa de por qué no la granja no brindó atención médica al mexicano, dijo: “Desconocemos si no se le brindó atención médica a Honesto, más sin embargo, por información de la propia empresa tenemos entendido que la atención se le brindó en el momento”.



El contratista también afirmó que no les afecta lo ocurrido en Sarbanand Farms porque ellos sólo se desempeñan como asesores en trámites de visa “aunado al hecho de que tampoco tuvimos injerencia en la selección de este trabajador en específico”. Señaló no conocer la versión de los jornaleros respecto a maltratos y abusos.



“El departamento del Trabajo de aquel lugar es quien tiene la responsabilidad si una empresa o compañía es apta para recibir trabajadores tanto locales como contratados con visa H2. Los trabajadores con visa H2 al presentarse al consulado reciben información sobre sus derechos y opciones de contacto para reportar cualquier abuso o agravio con entidades en Estados Unidos, al igual que tienen la opción de buscar apoyo con el Consulado mexicano”.



¿Asesoría o invitación?



Aunque Guillermo Matus no ofreció detalles de cómo CSI Visa Processing recluta personal, un video publicado en YouTube el 5 de junio de 2016 muestra el discurso que él manejó en una sesión informativa en la comunidad Los Charcos (de menos de 500 habitantes), municipio de Mezquital, Durango. Éste no se limita únicamente a una asesoría, sino a una invitación de trabajo.



“Ahorita vamos a empezar el año 16 de que estamos ayudando a la gente de Estados Unidos y la gente de México para asegurar la cosecha. Tenemos contratos con muchos patrones de Estados Unidos que cosechan muchas cosas diferentes: Manzana, espárrago, cereza, tabaco”, argumenta en la reunión que se celebró en unas canchas deportivas. “El buen trabajo que han hecho estas personas nos están recomendando los patrones venir a invitar a más gente de esta zona y es para lo que estamos aquí”.



En este video, Matus detalla a los interesados que el trabajo es legal y temporal, con contratos de uno a 10 meses, bajo la protección del gobierno estadounidense, y que incluye un seguro de compensación para cualquier accidente que se sufra en el trabajo.