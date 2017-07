La caída de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido en abril pasado en Guatemala.



Lo anterior, como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en ese país.



El 12 de octubre de 2016, durante una entrevista en el noticiero de Carlos Loret de Mola, Javier Duarte de Ochoa, anunció que solicitaba licencia para enfrentar acusaciones en su contra de presunta corrupción.



Fue esa la última aparición pública. Después, su paradero fue incierto aunque autoridades sospechaban que había buscado refugio en Guatemala donde habría llegado con la ayuda de una aeronave del gobierno de Veracruz.



Cronología:



- 3 MARZO 2016



Miguel Ángel Yunes Linares, entonces candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, interpuso denuncia contra Javier Duarte de Ochoa.



- 21 JULIO

Priístas solicitaron su expulsión del partido.



- 24 AGOSTO

El SAT auditó cuentas del político.



- 29 AGOSTO

José Antonio Mansur Beltrán renunció como delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz luego de ser señalado como presunto prestanombres de Duarte.



- 5 SEPTIEMBRE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalió leyes anticorrupción en Veracruz.



- 12 OCTUBRE

Duarte pidió licencia como gobernador.



- 25 OCTUBRE

El PRI lo expulsó del partido.



- 11 NOVIEMBRE

La PGR ofreció 15 millones de pesos por información que permitiera la captura de Javier Duarte.



- 18 NOVIEMBRE

Se dio a conocer que un hombre portaba pasaportes falsos, presuntamente para el político.



- 24 ENERO DE 2017

Interpol activó ficha roja para localizar a Javier Duarte



- 20 FEBRERO

Se cateó una bodega donde se hallaron diarios y libretas de las cuentas bancarias de la esposa de Duarte, Karime Macías.



- 13 ABRIL

Versiones periodistas afirmaron que Duarte fue visto en Canadá, lo que resultó falso.



- 15 ABRIL

El ex gobernador prófugo fue detenido en Guatemala.



- 19 ABRIL

Duarte se presentó a su primera audiencia en un tribunal de Guatemala, en la que el ex gobernador de Veracruz se reservó su derecho a allanarse a la extradición hasta que llegara la solicitud formal del gobierno mexicano a Guatemala.



- 4 MAYO

Abogado defensor del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, denunció que su cliente, que permanecía en una cárcel de Guatemala en espera de ser extraditado a México, era víctima de maltrato y acoso por parte de guardias del centro penitenciario en el que se encontraba recluido.



- 22 MAYO

Detuvieron en Veracruz a ex vocera de Javier Duarte.



- 27 MAYO

Vincularon a proceso a ex vocera de Javier Duarte.



- 7 JUNIO

México formalizó solicitud de extradición de Javier Duarte.



- 27 JUNIO

Bajo fuertes medidas de seguridad se presentó Duarte a la Torre de Tribunales de Guatemala para enfrentar una audiencia de extradición a México por abuso de autoridad y otros cinco presuntos delitos, el ex gobernador de Veracruz aceptó ser extraditado.



- 4 JULIO

Duarte compareció ante un tribunal guatemalteco que decidiría si se aceptaba o rechazaba la petición del gobierno mexicano para que fuera extraditado a ese país para enfrentar delitos federales.



- 16 JULIO

Guatemala confirmó extradición de Javier Duarte. La acción se concretó este lunes 17 de julio.