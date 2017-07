Prevén enviar a Javier Duarte a penal de Atlacholoaya, Morelos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, podría ser enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) "Morelos", ubicado en Atlacholoaya, Morelos, informaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).



Después de haber sido entregado hoy por la mañana por autoridades de Guatemala, y de haber llegado a las 12:15 horas al Aeropuerto de la Ciudad de México, el ex gobernador de Veracruz fue entrevistado por personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a fin de corroborar si durante el traslado se le respetaron sus derechos humanos, además de que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) certificó su estado de salud.



Funcionarios y Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, así como de los agentes de la Interpol México de la Agencia de Investigación Criminal, fueron quienes supervisaron y custodiaron a Duarte de Ochoa.



Después de esto, a las 13:55 horas, el ex gobernador de Veracruz fue trasladado en un operativo de seguridad al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que incluyó a elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.



En el penal capitalino, Duarte de Ochoa será puesto a disposición para escuchar la imputación que la PGR formule en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que después podría ser trasladado al Centro de Reinserción Social "Morelos", ubicado en Atlacholoaya, Morelos, a 98 kilómetros de la Ciudad de México, según informaron fuentes de la PGR.